FT: инфляция в еврозоне снижается быстрее, чем ожидалось

По оценкам Еврокомиссии, годовая инфляция в еврозоне снизится до 2,5% в этом году, а во второй половине 2025 года достигнет целевого показателя Европейского центрального банка в 2%.

В своем предыдущем прогнозе, сделанном в феврале, ЕК прогнозировала более постепенное снижение - до 2,7% в этом году и 2,2% в следующем.

„Более быстрое снижение инфляции связано со снижением цен на товары, что в основном связано с более мягким, чем ожидалось, воздействием сбоев в торговле в Красном море“, - говорится в сообщении ЕК.

В первые три месяца этого года экономика еврозоны демонстрировала признаки неуверенного восстановления — ВВП вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Этому способствовали увеличение экспорта, рост туризма и увеличение потребительских расходов на фоне снижения инфляции.

В этом и следующем году экономический рост будет продолжаться, тем более что Европейский центральный банк, как ожидается, со следующего месяца начнет снижать процентные ставки. Прогнозируется дальнейшее снижение инфляции при одновременном росте заработной платы, что увеличит покупательную способность населения.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.