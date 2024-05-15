15.05.2024, 19:30
В Олимпийской деревне Парижа будет работать детский сад
ФОТО: | Scanpix
В Олимпийской деревне Парижа будет работать детский сад. Об этом сообщила глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Эмма Терхо, пишет Чемпионат.
„Многие совмещают спортивную карьеру и семейную жизнь. Я знаю, каково это, поскольку я, мать с маленьким ребёнком, участвовала в Олимпийских играх 2014 года. Родителям очень полезно проводить время вместе с детьми, особенно в такой важный момент спортивной жизни“, – заявила глава комиссии спортсменов МОК Эмма Терхо.
Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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