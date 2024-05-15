В Олимпийской деревне Парижа будет работать детский сад

„Многие совмещают спортивную карьеру и семейную жизнь. Я знаю, каково это, поскольку я, мать с маленьким ребёнком, участвовала в Олимпийских играх 2014 года. Родителям очень полезно проводить время вместе с детьми, особенно в такой важный момент спортивной жизни“, – заявила глава комиссии спортсменов МОК Эмма Терхо.