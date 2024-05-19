Авто
19.05.2024, 19:40

Звуки из космоса или рев гоночного мотора? Электромобили слишком тихие: им нужен свой звук

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ФОТО: Рекламное фото

Одно из преимуществ электромобилей – их двигатели почти бесшумные. Поездка становится идеально тихой. Но это одновременно и минус. Отсутствие звука от двигателя создает опасность для пешеходов, которые не слышат приближения машины. А водитель получает меньше удовольствия от вождения и лишается важной информации о динамике, пишет RusDelfi.lv.

Если раньше за то, как звучат автомобили, отвечали инженеры по двигателям, то сейчас эта задача переходит к композиторам. Как они пытаются заставить звучать электромобили?

Электромобили будут шуметь

Людям, которые впервые садятся за руль электромобиля, часто трудно поверить, насколько тихо и быстро они могут разгоняться. Это может сбить с толку, потому что исчезает один из ключевых моментов взаимодействия с машиной: трудно оценить ее динамику.

Хорошая новость в том, что современные электромобили могут не быть полностью бесшумными. Звуки, которые усиливают ощущение динамики, постепенно появляются и в электрических моделях. Просто они отличаются.

Некоторые производители, например, Porsche или Mercedes-Benz, с помощью звука имитируют космические корабли. BMW, чтобы создать акустическое сопровождение для своих электромобилей, нанял знаменитого автора саундтреков к фильмам Ханса Циммера. Спортивный электромобиль Hyundai Ioniq 5 N позволяет настроить звук: он может быть футуристическим, а может имитировать рычание двигателя внутреннего сгорания — „выстрелы“ выхлопа при нажатии педали газа.

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