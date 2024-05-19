Звуки из космоса или рев гоночного мотора? Электромобили слишком тихие: им нужен свой звук(7)
Одно из преимуществ электромобилей – их двигатели почти бесшумные. Поездка становится идеально тихой. Но это одновременно и минус. Отсутствие звука от двигателя создает опасность для пешеходов, которые не слышат приближения машины. А водитель получает меньше удовольствия от вождения и лишается важной информации о динамике, пишет RusDelfi.lv.
Если раньше за то, как звучат автомобили, отвечали инженеры по двигателям, то сейчас эта задача переходит к композиторам. Как они пытаются заставить звучать электромобили?
Электромобили будут шуметь
Людям, которые впервые садятся за руль электромобиля, часто трудно поверить, насколько тихо и быстро они могут разгоняться. Это может сбить с толку, потому что исчезает один из ключевых моментов взаимодействия с машиной: трудно оценить ее динамику.
Хорошая новость в том, что современные электромобили могут не быть полностью бесшумными. Звуки, которые усиливают ощущение динамики, постепенно появляются и в электрических моделях. Просто они отличаются.