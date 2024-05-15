ФОТО | Цахкна в Грузии: мы знаем, что жить по соседству с Россией опасно

Политики акцентируют, что спорный закон об „иностранном влиянии“, одобренный парламентом Грузии во вторник, препятствует европейскому будущему страны, поэтому поддержка гражданского общества со стороны Запада чрезвычайно важна.

„Мы прибыли в Грузию как самые близкие друзья. Друзья, которым небезразлична Грузия и ее народ, которым небезразлично европейское будущее Грузии“, – заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на пресс-конференции в среду. Его слова передает литовский Delfi.

„Первая цель нашего визита – выразить поддержку и солидарность со всеми, кто борется за демократию Грузии и европейский выбор, за европейское будущее Грузии. Это будущее принадлежит народу Грузии и не может быть узурпировано кем-либо“, – подчеркнул он. По словам министра, визит глав дипломатии также направлен на то, чтобы донести до руководства Грузии сигнал о том, что они движутся в крайне опасном направлении.

„Грузия многого добилась на пути интеграции в ЕС. Никогда еще вы не были так близки к началу переговоров с ЕС, как в декабре прошлого года“, – сказал Ландсбергис. „Однако ни прошлые, ни будущие достижения нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся. На это ушли годы и масса усилий, но всего можно лишиться в один миг. Наш долг — рассказать об этих вещах так, как есть“, — предупредил он.

„Буду предельно откровенен – ​​принятие закона об „иностранных агентах“, а также продолжающиеся репрессии против гражданского общества Грузии остановят дальнейший путь Грузии в ЕС и НАТО. Если это произойдет, ответственность ляжет на правительство Грузии“, – выразил сожаление Ландсбергис.

Цахкна: закон об „иностранном влиянии“ противоречит всему, что отстаивает ЕС

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна поддержал Ландсбергиса, заявив, что представители западных стран прибыли в Тбилиси не поучать грузинский народ, а сказать правду и поддержать гражданское общество.