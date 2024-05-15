Светлана Тихановская удостоилась награды „Европеец года“. Два года назад был Владимир Зеленский

Как сообщается, победители представляют различные сферы деятельности: политику, культуру, науку, спорт. Ранее европейцами года были признаны, например, президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон.

„Только в Европе Беларусь сможет процветать и полностью реализовать свой потенциал. Только в Европе Беларусь сможет сохранить свою независимость и построить демократические институты, которые будут служить народу, а не узурпаторам“, — сказала Тихановская во время награждения в национальном музее Дании.

Она считает, что белорусы могут внести свой вклад в развитие Европы „с нашей уникальной культурой, отличным географическим положением, открытыми и трудолюбивыми людьми“.

„Наша музыка и литература, наше искусство и история говорят о том, что Беларусь принадлежит к европейской семье, а не находится вне ее. На протяжении веков мы были частью европейского сообщества“, — отметила лидер демсил.

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