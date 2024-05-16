DELFI В УКРАИНЕ | Тренировки ФК „Кривбасс“ под угрозой ракет и масштабное строительство во время войны

„Сначала мы как-то реагировали на воздушную тревогу. Сейчас бывает такое, что идет воздушная тревога, но мы не уходим с тренировки, продолжаем заниматься. Я понимаю, что это очень нехорошо может звучать, потому что все что угодно может случиться. Но это в принципе нормально. Это наша жизнь сейчас. Я думаю, после двух лет войны, а уже третий год пошел, люди привыкают ко всему“, — объясняет главный тренер „Кривбасса“ Юрий Вернидуб.

Помимо основной команды, у „Кривбасса" также есть молодежная (U-19) и женская, а при академии детские U-15, U-17 и WU-15. И когда проходят тренировки у детей, во время воздушных тревог игру останавливают, все идут в бомбоубежище.

На сегодняшний день в основной команде девять легионеров. Два европейца и семь выходцев из Африки. Не всех легионеров удается удержать из-за войны. „Есть и такие моменты, — признает Вернидуб. — У нас был неплохой игрок из Боснии Рифет Капич, который сейчас играет за гданьскую „Лехию“, в Польше. Он очень неплохо себя зарекомендовал (полузащитник забил 6 мячей в 23 матчах за клуб - прим. RusDelfi). Я этого игрока очень хорошо знал по совместной работе в „Шерифе“. Он где-то год с нами был, а потом сказал, что очень тяжело, жена очень хочет, чтобы он вернулся домой“.

Впрочем, африканский легионер Даниэль Соса, играющий на позиции нападающего, признается, что когда приехал в Украину — уже во время войны — поначалу побаивался. „Но теперь привык к ситуации в стране. Стараюсь думать о том, зачем приехал, жить конкретным моментом. Так что сейчас страха нет“, — говорит он.

После 28 туров (из 30) команда идет на третьем месте и практически обеспечила себе бронзовые медали чемпионата Украины. Впереди только великие „Динамо“ и „Шахтер“.