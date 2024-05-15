В Латвии в мусорном контейнере найден труп недоношенного младенца
Утром в воскресенье, 12 мая, Государственная полиция получила информацию о том, что в Вентспилсе, на улице Бангу 61, в мусорном контейнере на парковке был найден, возможно, труп новорожденного, недоношенного ребенка. Госполиция начала уголовный процесс по факту случившегося, сообщили порталу Delfi стражи порядка.
Госполиция Латвии призывает отозваться жителей, кто располагает информацией о женщинах, которые были беременны, но сейчас не заботятся о младенце. Любая информация будет полезна для следствия и будет проверена. Анонимность гарантирована.
Полиция также просит откликнуться жителей, которые находились на парковке в ночь с 11 на 12 мая и могут предоставить полезную информацию об автомобилях или лицах, находившихся на стоянке или рядом с ней, а также автовладельцев, чьи машины оборудованы видеорегистраторами.
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