В Латвии в мусорном контейнере найден труп недоношенного младенца

Госполиция Латвии призывает отозваться жителей, кто располагает информацией о женщинах, которые были беременны, но сейчас не заботятся о младенце. Любая информация будет полезна для следствия и будет проверена. Анонимность гарантирована.

Полиция также просит откликнуться жителей, которые находились на парковке в ночь с 11 на 12 мая и могут предоставить полезную информацию об автомобилях или лицах, находившихся на стоянке или рядом с ней, а также автовладельцев, чьи машины оборудованы видеорегистраторами.

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