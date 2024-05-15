Официально! Юрген Хенн станет главным тренером сборной Эстонии по футболу
В начале июня сборная Эстонии по футболу сменит главного тренера. 4 июня Томас Хэберли будет руководить сборной в последний раз, а 8 июня Юрген Хенн дебютирует в качестве нового главного тренера.
„Большое спасибо Томасу за его работу! После многообещающего и успешного 2021 года, 2022 год был годом подъемов и падений, за которым последовал сложный и трудный 2023 год. Мы ценим преданность, профессионализм и человечность Томаса как в радостных, так и в трудных ситуациях. С положительной стороны, этот период, несомненно, будет включать в себя историческую победу на Балтийском турнире, приход в сборную нескольких новых игроков с очень хорошими задатками, создание нового центра развития физических способностей и многое другое“, — отметил в пресс-релизе президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак.
Контракт между ЭФС и Хэберли был расторгнут по обоюдному согласию сторон. „Ситуация, когда в течение одного окна сборной происходит смена главных тренеров, несомненно, редка. При этом ситуация в целом была необычной, и решение было принято всеми сторонами как существенное и справедливое“, — сказал Похлак.
Хенну будут помогать Индермитте и Пайперс
Под руководством Хэберли сборная Эстонии в 35 матчах одержала 10 побед и 6 раз сыграла вничью. До переезда в Эстонию он в течение 12 лет работал тренером в ведущих швейцарских клубах. В качестве игрока он один раз представлял сборную Швейцарии и несколько лет - ведущие клубы страны. В Эстонии он вместе с тренером по физподготовке Михаэлем Мюллером также участвовал в создании центра развития физических способностей, а также в обучении тренеров, получающих тренерскую лицензию УЕФА Pro.
Хэберли поблагодарил всех за поддержку. „Я очень благодарен ЭФС за доверие, игрокам и тренерам за сотрудничество и всем болельщикам за поддержку. В течение этих лет мы вместе смогли ощутить радость и нервное напряжение, которые приносит футбол. Я очень рад, что смог стать частью эстонского футбола“, — сказал он.
Новым главным тренером мужской сборной стал Юрген Хенн, к которому присоединятся новые ассистенты Йоэль Индермитте и Арно Пайперс, а также тренер по физподготовке Ило Рихвк. Март Поом продолжит работу в качестве тренера вратарей.
Хэберли также привлечет Индермитте в качестве помощника тренера на игру со Швейцарией 4 июня, поскольку предыдущий помощник тренера Йоэль Линдпере подал в отставку со своей должности в начале недели.
Контракт нового главного тренера рассчитан до конца 2027 года
Под руководством Хенна „Флора“ четыре раза выигрывали чемпионат Эстонии, один раз - Кубок Эстонии и дважды - Суперкубок Эстонии. Осенью 2021 года „Флора“ под руководством Хенна стала первым эстонским клубом, который участвовал в групповом этапе еврокубка (Лига конференций). С 2019 по 2022 год Хенн четыре раза подряд получал от Эстонского футбольного союза награду „Тренер года“ имени Альберта Вольрата. С 2020 года Хенн обладает тренерской категорией УЕФА Pro.
Контракт Хенна на посту главного тренера вступает в силу 5 июня и рассчитан до конца 2027 года, то есть включает два сезона Лиги наций (2024 и 2026 годы) и два года отборочной серии (отборочная серия чемпионата мира-2025 и чемпионата Европы-2027). У ЭФС есть возможность расторгнуть контракт в конце 2026 года. В конце 2027 года контракт будет автоматически продлен, если Эстония пробьется в плей-офф отбора ЧЕ-2028 или выйдет в финальную часть чемпионата Европы 2028 года.
Мужская сборная Эстонии по футболу 4 июня проведет выездной товарищеский матч с национальной командой Швейцарии. Через четыре дня, 8 июня, на А. Ле Кок Арене состоится полуфинал Кубка Балтии против Фарерских островов. От результатов полуфиналов зависит то, где эстонские футболисты проведут следующий матч. Если соперником станет Латвия, то в Эстонии, а если Литва, то на выезде. Новый сезон Лиги наций УЕФА стартует осенью, Эстония попала в одну группу со Словакией, Швецией и Азербайджаном.
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