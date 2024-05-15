Официально! Юрген Хенн станет главным тренером сборной Эстонии по футболу

„Большое спасибо Томасу за его работу! После многообещающего и успешного 2021 года, 2022 год был годом подъемов и падений, за которым последовал сложный и трудный 2023 год. Мы ценим преданность, профессионализм и человечность Томаса как в радостных, так и в трудных ситуациях. С положительной стороны, этот период, несомненно, будет включать в себя историческую победу на Балтийском турнире, приход в сборную нескольких новых игроков с очень хорошими задатками, создание нового центра развития физических способностей и многое другое“, — отметил в пресс-релизе президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак.

Контракт между ЭФС и Хэберли был расторгнут по обоюдному согласию сторон. „Ситуация, когда в течение одного окна сборной происходит смена главных тренеров, несомненно, редка. При этом ситуация в целом была необычной, и решение было принято всеми сторонами как существенное и справедливое“, — сказал Похлак.

Хенну будут помогать Индермитте и Пайперс

Под руководством Хэберли сборная Эстонии в 35 матчах одержала 10 побед и 6 раз сыграла вничью. До переезда в Эстонию он в течение 12 лет работал тренером в ведущих швейцарских клубах. В качестве игрока он один раз представлял сборную Швейцарии и несколько лет - ведущие клубы страны. В Эстонии он вместе с тренером по физподготовке Михаэлем Мюллером также участвовал в создании центра развития физических способностей, а также в обучении тренеров, получающих тренерскую лицензию УЕФА Pro.

Хэберли поблагодарил всех за поддержку. „Я очень благодарен ЭФС за доверие, игрокам и тренерам за сотрудничество и всем болельщикам за поддержку. В течение этих лет мы вместе смогли ощутить радость и нервное напряжение, которые приносит футбол. Я очень рад, что смог стать частью эстонского футбола“, — сказал он.

Новым главным тренером мужской сборной стал Юрген Хенн, к которому присоединятся новые ассистенты Йоэль Индермитте и Арно Пайперс, а также тренер по физподготовке Ило Рихвк. Март Поом продолжит работу в качестве тренера вратарей.