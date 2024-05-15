Юные нарвские хоккеисты стали обладателями главного кубка турнира Panter Spring Cup 2024
10 и 11 мая в Таллинне прошел международный турнир по хоккею с шайбой HC Panter Spring Cup 2024 среди команд U14AA. В соревнованиях приняли участие команды из Финляндии, Латвии и Эстонии. Об этом сообщает „Gazeta.ee“.
Нарвская команда „Паэмурру“ под руководством тренера Александра Шляпникова набрала 10 очков и заняла в турнирной таблице первое место.
Результат сыгранных игр „Паэмурру“ – „Торнадо“ 7 : 1, „Паэмурру“ – „Пантер Муст“ 6 : 1, „Паэмурру“ – „ХаКи“ 5:0, HaKi – „Пантер Пунане“ 12:1, „Паэмурру“ – BHC37 1:0. По итогам сыгранных игр, нарвитяне стали обладателем главного кубка турнира.
Состав команды „Паэмурру“: Даниель Валитов, Лео Нельтсас, Матвей Абрамов, Иван Колпаков, Георгий Тинт, Матвей Дубровин, Матвей и Марк Якушенок, Марат Варблане, Марк Бережонов, Артем Максимов, Михаил Алексеев, Марк Пятаков, Матвей Козлов, Стен-Даниель Асмер, Ярослав Корнышев.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.