Латвийский тренер: у нас подрастает отличное поколение молодых вратарей
В Латвии подрастает отличное поколение молодых вратарей, уверен бывший голкипер сборной Латвии по хоккею, а ныне - тренер вратарей в национальной команде Артур Ирбе, пишет Rus.delfi.lv.
„Я просто рад, что изменились те времена, когда говорили о том, кто будет в воротах, когда Ирбе перестанет играть, когда Масальскис перестанет играть, когда перестанет играть следующий. Но пустого места не существует. У нас растут вратари, хороших вратарей становится больше, подрастают классные молодые вратари“, - заявил в понедельник после тренировки сборной Латвии на чемпионате мира в Чехии Артур Ирбе.
Многолетний вратарь сборной Латвии и клубов НХЛ уверен: латвийская школа вратарей не умрет, а конкуренция будет только возрастать.
Сейчас в сборной тоже очень сильные вратари, каждый из которых отлично выполняет свою работу, и в их качествах сомневаться не приходится, добавил Ирбе.
„По сути, моя задача - доставить главному тренеру головную боль“, - объяснил Ирбе, отметив, что его задача - подготовить двух-трех хороших вратарей, чтобы затем уже главный тренер сборной решал, кого задействовать в конкретном матче.
Ирбе считает, что все три вратаря - Элвис Мерзликин, Кристерс Гудлевскис и Эрикс Витолс - в порядке. В двух первых матчах ЧМ-2024 ворота Латвии защищал Мерзликин (против французов он был признан лучшим в составе Латвии)
Бронзовый призер прошлогоднего чемпионата мира сборная Латвии начала нынешний ЧМ в Чехии с двух побед в овертаймах - 5:4 над Польшей и 3:2 над Францией. Большая часть шайб в воротах Латвии побывала после рикошетов.
По словам тренера вратарей сборной Латвии, он не помнит в своей игровой карьере случаев, когда команда пропускала столь много шайб после рикошетов.
„Возможно, где-то в детстве, когда за игру было 60 или 70 бросков, так и могло быть. А вот в матчах такого высокого уровня я подобное не припомню. Четыре гола, пропущенные после рикошетов от своих же игрок, — это вообще неслыханно. Хотя я вижу, что в НХЛ сейчас такое случается довольно часто, потому что вратари настолько хороши, что иначе им трудно забить“, - сказал Ирбе.
Как отметил Ирбе, вратарю в таких эпизодах главное не сломаться и не начать задавать себе вопрос „неужели я настолько плох?“.
Артур Ирбе похвалил всех троих вратарей, которые сейчас находятся в распоряжении сборной Латвии на ЧМ, и сказал, что это отличная команда: „Если возникнет вопрос о том, чтобы использовать еще одного вратаря в турнире, мы подумаем об этом“.
По поводу того, ожидает ли тренерский штаб сборной Латвии приезда на чемпионат мира Артура Шилова из „Ванкувер Кэнакс“, Ирбе сообщил агентству LETA, что правильно было бы ответить „и да, и нет, потому что мы всегда ждем лучших хоккеистов“.
Сейчас Артур Шилов и нападающий Теодорс Блюгерс играют в НХЛ за „Ванкувер Кэнакс“ в Кубке Стэнли. Команда преодолела первый раунд плей-офф НХЛ, а во втором против „Эдмонтон Ойлерз“ ведет в серии 2-1. В третьем матче серии „касатки“ победили 4:3, а Шилов сделал 42 сэйва.
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