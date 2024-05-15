Латвийский тренер: у нас подрастает отличное поколение молодых вратарей

„Я просто рад, что изменились те времена, когда говорили о том, кто будет в воротах, когда Ирбе перестанет играть, когда Масальскис перестанет играть, когда перестанет играть следующий. Но пустого места не существует. У нас растут вратари, хороших вратарей становится больше, подрастают классные молодые вратари“, - заявил в понедельник после тренировки сборной Латвии на чемпионате мира в Чехии Артур Ирбе.

Многолетний вратарь сборной Латвии и клубов НХЛ уверен: латвийская школа вратарей не умрет, а конкуренция будет только возрастать.

Сейчас в сборной тоже очень сильные вратари, каждый из которых отлично выполняет свою работу, и в их качествах сомневаться не приходится, добавил Ирбе.

„По сути, моя задача - доставить главному тренеру головную боль“, - объяснил Ирбе, отметив, что его задача - подготовить двух-трех хороших вратарей, чтобы затем уже главный тренер сборной решал, кого задействовать в конкретном матче.

Ирбе считает, что все три вратаря - Элвис Мерзликин, Кристерс Гудлевскис и Эрикс Витолс - в порядке. В двух первых матчах ЧМ-2024 ворота Латвии защищал Мерзликин (против французов он был признан лучшим в составе Латвии)

Бронзовый призер прошлогоднего чемпионата мира сборная Латвии начала нынешний ЧМ в Чехии с двух побед в овертаймах - 5:4 над Польшей и 3:2 над Францией. Большая часть шайб в воротах Латвии побывала после рикошетов.

По словам тренера вратарей сборной Латвии, он не помнит в своей игровой карьере случаев, когда команда пропускала столь много шайб после рикошетов.

„Возможно, где-то в детстве, когда за игру было 60 или 70 бросков, так и могло быть. А вот в матчах такого высокого уровня я подобное не припомню. Четыре гола, пропущенные после рикошетов от своих же игрок, — это вообще неслыханно. Хотя я вижу, что в НХЛ сейчас такое случается довольно часто, потому что вратари настолько хороши, что иначе им трудно забить“, - сказал Ирбе.

Как отметил Ирбе, вратарю в таких эпизодах главное не сломаться и не начать задавать себе вопрос „неужели я настолько плох?“.