ВИДЕООБЗОР | ЧМ по хоккею: Чехия обыграла Данию, Германия разгромила Латвию. Словакия одолела Польшу, Швейцария была сильнее Великобритании
В Чехии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая в чешской Праге.
15 мая, среда
Германия – Латвия 8:1
Уже после второго периода сборная Германии выигрывала со счетом 7:1.
1:0 – 5 Кагун (Кельбле, Тиффельс)
2:0 – 18 Виссманн (Штурм)
3:0 – 22 Туоми
4:0 – 25 Петерка (Райхел, Виссманн)
5:0 – 30 Михелис (Элиц)
6:0 – 35 Петерка
7:0 – 35 Петерка (Стаховяк, Райхел)
7:1 – 39 Комульс (Дзиеркалс)
8:1 – 44 Штурм
Чехия – Дания 7:4
Голами в составе чешской сборной отметились Ян Рутта, Якуб Флек, Лукаш Седлак, Томаш Кундратек, Доминик Кубалик, Матей Странски и Ондржей Палат. За сборную Дании отличились Кристиан Вайсе Матиасен, Патрик Русселль, Оскар Мёльгор и Матиас Фром.
Словакия – Польша 4:0
Швейцария – Великобритания 3:0
Турнирная таблица:
Группа А
Группа B
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