СЕГОДНЯ | ЧМ по хоккею: Чехия обыграла Данию, а Германия разгромила Латвию. Как сыграет Словакия с Польшей и Швейцария с Великобританией?

Чемпионат мира по хоккею проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая в чешской Праге.

15 мая, среда

Германия – Латвия 8:1

Уже после второго периода сборная Германии выигрывала со счетом 7:1.

1:0 – 5 Кагун (Кельбле, Тиффельс)

2:0 – 18 Виссманн (Штурм)

3:0 – 22 Туоми

4:0 – 25 Петерка (Райхел, Виссманн)

5:0 – 30 Михелис (Элиц)

6:0 – 35 Петерка

7:0 – 35 Петерка (Стаховяк, Райхел)

7:1 – 39 Комульс (Дзиеркалс)

8:1 – 44 Штурм

Чехия – Дания 7:4

Голами в составе чешской сборной отметились Ян Рутта, Якуб Флек, Лукаш Седлак, Томаш Кундратек, Доминик Кубалик, Матей Странски и Ондржей Палат. За сборную Дании отличились Кристиан Вайсе Матиасен, Патрик Русселль, Оскар Мёльгор и Матиас Фром.

21:20. Словакия – Польша

21:20. Швейцария – Великобритания

Турнирная таблица:

Группа А

Группа B

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