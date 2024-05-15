Китай спасает российскую экономику от краха

Через несколько дней после того, как 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Запад ввел против Москвы жесткие санкции в надежде сократить возможности Кремля по финансированию военной агрессии. Ограничения коснулись политиков и крупных бизнесменов, были заморожены около 300 млрд долларов золотовалютных резервов РФ, находившихся на Западе, ограничен доступ к западным технологиям, российские банки были отключены от SWIFT - международной системы обмена платежными сообщениями.

Тогда широко было распространено мнению, что финансовые санкции со стороны США и Евросоюза смогут поставить Россию на колени. Поначалу курс рубль резко упал, а российский ВВП за 2022 год сократился на 1,2%. Однако в прошлом году темпы роста экономики РФ опередили показатели США и ЕС, составив 3,6%. 2024 год, по прогнозам как западных, так и российских экспертов, для Москвы также будет успешным в экономическом плане.

Значительная часть достигнутого роста ВВП, полагают наблюдатели, была обеспечена за счет торговли РФ с Китаем, который сбалансировал воздействие Запада, отказавшись вводить санкции и став крупным покупателем российских энергоносителей. Несмотря на давление со стороны США и Евросоюза, после начала войны в Украине между Москвой и Пекином сформировался еще более тесный союз.

Путин едет в Пекин в третий раз после начала войны в Украине

В прошлом году председатель КНР Си Цзиньпин даже говорил о „новой эре“ в двусторонних отношениях. 15-17 мая его российский коллега, президент Владимир Путин, должен посетить с государственным визитом Пекин с целью дальнейшего их укрепления. В ходе своей третьей за последние два года поездки в Китай Путин также примет участие в восьмой выставке „Китай - Россия Экспо“, которая начнется на этой неделе в Харбине.