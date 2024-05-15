ФОТО | В субботу майский забег временно повлияет на организацию движения и работу общественного транспорта

Во время соревнований в субботу, 18 мая, с 12:30 до 14:30 остановки автобусных маршрутов номер 1, 5, 6, 8, 34 и 38 на Пирита теэ по направлению из города будут располагаться на временном месте; поскольку участок Козе теэ между Пирита и Румму теэ будет закрыт, изменятся маршруты автобусов № 5 и 6 в обоих направлениях. Во время забега автобусы вышеперечисленных маршрутов будут ходить по свободному графику.

Для пешеходов и велосипедистов будет обеспечен безопасный проход и, в целом, проезд к объектам, прилегающим к беговой дорожке. Отсутствие доступа может быть краткосрочным и должно быть заранее согласовано с владельцем недвижимости.

На Нарвском шоссе и Пирита теэ, на перекрестках Козе теэ и Вабаыхукооли теэ, а также Пирита теэ и Клоостриметса теэ будут установлены инфотабло с указанием деталей изменений в организации дорожного движения. До начала забега информацию об изменениях в работе общественного транспорта организатор установит в том числе на остановках общественного транспорта.

Информацию также доступна на сайте: http://transport.tallinn.ee.

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