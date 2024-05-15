За рубежом
15.05.2024, 11:10

Зеленский отменил визит в Испанию и Португалию. По данным СМИ — из-за сложной обстановки на фронте

 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
ФОТО: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre | Scanpix

Владимир Зеленский отменил визиты в Испанию и Португалию, которые должны были состояться в конце этой недели, пишет SIC Notícias. По данным CNN Portugal, причиной отмены поездок стала сложная обстановка на фронте, передает Meduza.

„Не сообщая подробностей, окружение главы украинского государства, должно быть, понимало, что сложная ситуация на нескольких участках фронта, в частности, в Харькове, не располагает в данный момент к выездам за границу“, — пишет издание.

Посетить Испанию Зеленский должен был в пятницу, 17 мая. В Мадриде планировалась встреча президента Украины с королем Испании Филиппом VI. Ожидалось, что Зеленский также встретится с испанским премьер-министром Педро Санчесом для подписания двустороннего соглашения о безопасности.

В Испанию Зеленский должен был приехать с визитом впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Португалию с февраля 2022 года Зеленский также не посещал. Его прошлый визит в эту страну был запланирован осенью 2023 года, но в итоге был отменен. В Лиссабоне Зеленский, по данным SIC Notícias, также должен был подписать двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.

10 мая российские войска начали новое наступление в Харьковской области. На следующий день Минобороны России отчиталось о захвате пяти сел, затем — еще нескольких. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что обстановка в этом районе существенно обострилась, а вечером 14 мая Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные „переместились на более выгодные позиции“ в районе Волчанска и села Лукьянцы на севере Харьковской области.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

RusDelfi
Поделиться
Комментарии