Зеленский отменил визит в Испанию и Португалию. По данным СМИ — из-за сложной обстановки на фронте

„Не сообщая подробностей, окружение главы украинского государства, должно быть, понимало, что сложная ситуация на нескольких участках фронта, в частности, в Харькове, не располагает в данный момент к выездам за границу“, — пишет издание.

Посетить Испанию Зеленский должен был в пятницу, 17 мая. В Мадриде планировалась встреча президента Украины с королем Испании Филиппом VI. Ожидалось, что Зеленский также встретится с испанским премьер-министром Педро Санчесом для подписания двустороннего соглашения о безопасности.

В Испанию Зеленский должен был приехать с визитом впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Португалию с февраля 2022 года Зеленский также не посещал. Его прошлый визит в эту страну был запланирован осенью 2023 года, но в итоге был отменен. В Лиссабоне Зеленский, по данным SIC Notícias, также должен был подписать двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.

10 мая российские войска начали новое наступление в Харьковской области. На следующий день Минобороны России отчиталось о захвате пяти сел, затем — еще нескольких. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что обстановка в этом районе существенно обострилась, а вечером 14 мая Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные „переместились на более выгодные позиции“ в районе Волчанска и села Лукьянцы на севере Харьковской области.

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