На прошлой неделе я присоединился к протестующим возле посольства России в Лондоне, чтобы отпраздновать скорый отъезд атташе по вопросам обороны полковника Максима Еловика. Он был выслан британским правительством за „злонамеренную деятельность“, кроме того, дипломатические привилегии были отозваны у двух российских объектов недвижимости.

Одним из них является „торговый офис“ на холме в северном Лондоне, который используется в основном для сбора электронной разведывательной информации. Другой представляет собой роскошный загородный особняк, используемый в основном для развлечения потенциальных источников разведки, а затем для вымогательства у них информации.