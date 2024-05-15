15.05.2024, 15:30
МНЕНИЕ | Эдвард Лукас: мы можем атаковать Россию гораздо более жестоко. Просто не хотим
ФОТО: | AFP
Например, мы могли бы подкупить российских гангстеров, чтобы те убили высокопоставленных деятелей путинского режима.
На прошлой неделе я присоединился к протестующим возле посольства России в Лондоне, чтобы отпраздновать скорый отъезд атташе по вопросам обороны полковника Максима Еловика. Он был выслан британским правительством за „злонамеренную деятельность“, кроме того, дипломатические привилегии были отозваны у двух российских объектов недвижимости.