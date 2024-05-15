Мнение
15.05.2024, 15:30

МНЕНИЕ | Эдвард Лукас: мы можем атаковать Россию гораздо более жестоко. Просто не хотим

 
Эдвард Лукас
колумнист, британский журналист, старший советник Центра анализа европейской политики
На фото - последствия взрыва, в результате которого погибла Дарья, дочь идеолога Путина Александра Дугина. По данным американской разведки, взрыв был организован Украиной.
На фото - последствия взрыва, в результате которого погибла Дарья, дочь идеолога Путина Александра Дугина. По данным американской разведки, взрыв был организован Украиной.
ФОТО: HANDOUT | AFP

Например, мы могли бы подкупить российских гангстеров, чтобы те убили высокопоставленных деятелей путинского режима.

На прошлой неделе я присоединился к протестующим возле посольства России в Лондоне, чтобы отпраздновать скорый отъезд атташе по вопросам обороны полковника Максима Еловика. Он был выслан британским правительством за „злонамеренную деятельность“, кроме того, дипломатические привилегии были отозваны у двух российских объектов недвижимости.

Одним из них является „торговый офис“ на холме в северном Лондоне, который используется в основном для сбора электронной разведывательной информации. Другой представляет собой роскошный загородный особняк, используемый в основном для развлечения потенциальных источников разведки, а затем для вымогательства у них информации.

RusDelfi
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