Беспилотники атаковали ряд регионов РФ

Украина в ночь на среду, 15 мая, совершила атаки на ряд регионов России с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS, французских управляемых авиабомб HAMMER, американских противорадиолокационных ракет HARM, крупнокалиберных реактивных снарядов и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

Как написал в Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев, во вверенном ему регионе два беспилотника атаковали топливную базу в Пролетарском районе. Там произошло два взрыва, однако возгорания топлива не случилось, следует из его поста. Пострадавших нет.

Атака на Крым

Ранее „губернатор“ аннексированного Крыма Михаил Развожаев сообщил в Telegram, что силами ПВО несколько ракет было сбито „над акваторией и в районе аэродрома „Бельбек“.

Российские военные отразили „массированную атаку“ на Севастополь, говорится в другом его посте. В частности, в районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. Кроме того, от упавших осколков ракет произошло возгорание в районе села Полюшко, передает Развожаев. Этот пожар был потушен.

Между тем журналист Алекандр Невзоров сообщил в Telegram без указания на источник, что после ночной атаки на аэропорт Бильбек были серьезно повреждены взлетно-посадочные полосы. „До сих пор все горит“, - написал Невзоров около 8:30 (мск).

По данным Минобороны РФ, всего над территорией Крымского полуострова за ночь было сбито десять оперативно-тактических ракет.

Атаки на регионы России

В Белгородской области российские средства ПВО уничтожили две противорадиолокационные ракеты HARM, две управляемые авиационные бомбы HAMMER, два реактивных снаряда РСЗО „Ольха“ и девять БПЛА, указывает российское оборонное ведомство.