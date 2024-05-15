Часы Михаэля Шумахера распроданы на аукционе

Сделанные на заказ часы из золота и платины украшают три вспомогательных циферблата: на секундном изображена знаменитая эмблема Ferrari в виде гарцующего коня, на 30-минутном выделяется цифра „1“, окруженная шестью звездами, а на 12-часовом циферблате - красный гоночный шлем Шумахера. Хронограф был продан за сумму выше максимально предполагаемой до торгов и эквивалентную 336 722 евро.

Этот эксклюзивный экземпляр, изготовленный швейцарской мануфактурой Audemars Piguet, Шумахер также получил в подарок от Жана Тодта. Это произошло в 2003 году в честь тогда еще шести завоеванных гонщиком чемпионских титулов.

Этот выполненный на заказ хронограф с корпусом из платины и черным кожаным браслетом подарил Шумахеру на Рождество в 2004 году тогдашний руководитель команды Scuderia Ferrari Жан Тодт. На них выгравировано личное посвящение: „X-MAS 2004 - Jean Todt for my friend Michael Schumacher“ - „Рождество 2004 - Жан Тодт для моего друга Михаэля Шумахера“. Красный циферблат напоминает по форме призовой трофей на гонках. И не сразу понятно, что у часов есть стрелки, таким необычным является выбранное для них решение. На самом циферблате семь значков с латинской буквой V на фоне эмблемы-глобуса Международной автомобильной федерации, символизирующие все титулы гонщика, а также фирменный шлем Шумахера и логотип Ferrari. Они были проданы за 1 224 446 евро - эта сумма оказалась чуть выше минимально предполагаемой до торгов.

На торгах аукционного дома Christie’s, которые состоялись во вторник, 14 мая, в Женеве, были проданы наручные часы из личной коллекции легендарного автогонщика Михаэля Шумахера (Michael Schumacher). Изначально восемь лотов оценивались в общей сложности в 3,75 миллиона евро. Вырученная сумма оказалась меньше ожидаемой и составила в перерасчете со швейцарских франков 3 443 755 евро. Стоит отметить, что на торги были выставлены и уникаты - они были изготовлены специально для легендарного автогонщика лучшими часовщиками мира. Самые эксклюзивные и дорогие среди них - хронографы Audemars Piguet Royal Oak и F.P. Journe Vagabondage I с циферблатом красного цвета.

Шумахер также коллекционировал часы от Rolex. На аукционе были проданы два экземпляра этого производителя. Среди них редкая модель - хронограф Paul Newman Daytona из нержавеющей стали с черным циферблатом. Он производился лишь с 1970 по 1972 год, и стал одним из последних, оснащенных кнопками для механического завода и синхронизации с выдвижными механизмами. До аукциона часы оценивали в сумму от 200 тысяч до 411 тысяч евро, но они не принесли семье Шумахера максимально ожидаемую выгоду. Часы были проданы на аукционе за 255 093 евро.

Также к новому владельцу перешли золотые часы Rolex Daytona 1966 года с тремя черными дополнительными циферблатами, подаренные гонщику его многолетним менеджером Вилли Вебером (Willy Weber). Цена - 224 481 евро.

Кроме того, семья Шумахера решила расстаться еще с несколькими хронографами и коробкой для их хранения из коллекции Francois-Paul Journe`s Ruthenium Collection.

Особенность этих часов заключается среди прочего и в том, что их корпуса изготовлены из платины, а механизмы - из латуни с рутениевым покрытием. Хронографы с разным техническим оформлением циферблатов были приобретены судя по всему одним покупателем, действовавшим по телефону. Он отдал за них в общей сложности 1 387 705 евро. Коробка для хранения комплекта была выставлена отдельно, и считалась самым доступным по цене лотом - за нее ожидалось выручить от 5 до 10 тысяч. Однако участник аукциона, купивший весь комплект, устроил за нее жесткую борьбу. В результате коробка досталась ему за 15 305 евро.

Стоит отметить, что восемь хронографов Шумахера продавались на Christie’s вместе с другими часами ведущих производителей - всего было выставлено 164 лота, а торги шли около четырех часов. Однако именно собственность экс-гонщика стала главной темой еще до проведения аукциона.