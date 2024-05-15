Фан-шоп на ЧМ по хоккею 2024 шокировал местных болельщиков. „Это позор!“

Например, чешские болельщики серьезно расстроены тем, что в официальном фан-шопе очень мало сувениров сборной Чехии, сообщает местное издание Blesk. Магазин открыл президент Чешской федерации хоккея Алоис Гадамчик за день до начала турнира.

Например, в фан-шопе нельзя купить новый игровой свитер сборной Чехии, в котором команда выступает на домашнем ЧМ. Продаются только старые игровые свитера. Есть также игровой свитер, где нет спонсоров, но он предназначены только для детей.

„Стыдно! Это позор!“, — жалуются болельщики в социальных сетях.

Помимо старой модели игрового свитера сборной Чехии, в магазине есть три разные футболки, два разных шарфа, пара шапок и один вид толстовки. Однако, согласно сайту Чешской федерации хоккея, в магазине должны быть кружки, мягкие игрушки, литровые бутылки, брелки, вымпелы, сумки, ручки и так далее.

„Выбор унылый, и то немногое, что там есть, не очень интересно“, — сказал разочарованный болельщик.

Ограниченный выбор фанатской продукции удивляет, ведь потенциальных покупателей и в Праге, и в Остраве предостаточно. По состоянию на понедельник среднее количество зрителей на играх составило 12542 человека.

В общей сложности хоккейные арены в Праге и Остраве уже посетило более 200 000 человек. Для сравнения, в прошлом году, когда ЧМ проходил в Тампере и Риге, среднее количество зрителей составило 6909 человек.

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