Фан-шоп на ЧМ по хоккею 2024 шокировал местных болельщиков. „Это позор!“
Несмотря на то, что Чехия может рассчитывать на приличное количество болельщиков на домашнем чемпионате мира по хоккею, организационные моменты оставляют желать лучшего.
Например, чешские болельщики серьезно расстроены тем, что в официальном фан-шопе очень мало сувениров сборной Чехии, сообщает местное издание Blesk. Магазин открыл президент Чешской федерации хоккея Алоис Гадамчик за день до начала турнира.
Например, в фан-шопе нельзя купить новый игровой свитер сборной Чехии, в котором команда выступает на домашнем ЧМ. Продаются только старые игровые свитера. Есть также игровой свитер, где нет спонсоров, но он предназначены только для детей.
„Стыдно! Это позор!“, — жалуются болельщики в социальных сетях.
Помимо старой модели игрового свитера сборной Чехии, в магазине есть три разные футболки, два разных шарфа, пара шапок и один вид толстовки. Однако, согласно сайту Чешской федерации хоккея, в магазине должны быть кружки, мягкие игрушки, литровые бутылки, брелки, вымпелы, сумки, ручки и так далее.
„Выбор унылый, и то немногое, что там есть, не очень интересно“, — сказал разочарованный болельщик.
Ограниченный выбор фанатской продукции удивляет, ведь потенциальных покупателей и в Праге, и в Остраве предостаточно. По состоянию на понедельник среднее количество зрителей на играх составило 12542 человека.
В общей сложности хоккейные арены в Праге и Остраве уже посетило более 200 000 человек. Для сравнения, в прошлом году, когда ЧМ проходил в Тампере и Риге, среднее количество зрителей составило 6909 человек.
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