Новым главой Счетной палаты России стал сын друга Владимира Путина
Совет Федерации на заседании 14 мая назначил Бориса Ковальчука главой Счетной палаты России, пишет „Медуза“.
Кандидатуру Ковальчука двумя днями ранее внес в Совфед президент России Владимир Путин.
Борис Ковальчук — сын миллиардера Юрия Ковальчука, ключевого акционера банка „Россия“ и близкого друга Владимира Путина. С марта был заместителем руководителя контрольного управления президента РФ. До этого на протяжении нескольких лет он возглавлял энергетическую компанию „Интер РАО“.
В соответствии с законодательством, Совет Федерации предлагает президенту на выбор три кандидатуры на пост главы Счетной палаты. Президент выбирает из них одну, после чего направляет ее обратно в Совфед для итогового утверждения.
Помимо Ковальчука, двумя другими кандидатами, предложенными Совфедом Путину, были Анатолий Артамонов, сенатор от Калужской области, и Галина Изотова, исполнявшая обязанности главы Счетной палаты с 2020 года.