Новым главой Счетной палаты России стал сын друга Владимира Путина

Кандидатуру Ковальчука двумя днями ранее внес в Совфед президент России Владимир Путин.

Борис Ковальчук — сын миллиардера Юрия Ковальчука, ключевого акционера банка „Россия“ и близкого друга Владимира Путина. С марта был заместителем руководителя контрольного управления президента РФ. До этого на протяжении нескольких лет он возглавлял энергетическую компанию „Интер РАО“.

В соответствии с законодательством, Совет Федерации предлагает президенту на выбор три кандидатуры на пост главы Счетной палаты. Президент выбирает из них одну, после чего направляет ее обратно в Совфед для итогового утверждения.

Помимо Ковальчука, двумя другими кандидатами, предложенными Совфедом Путину, были Анатолий Артамонов, сенатор от Калужской области, и Галина Изотова, исполнявшая обязанности главы Счетной палаты с 2020 года.