Британская разведка считает китайских хакеров реальной и растущей киберугрозой для всего мира

„Нарастающие дестабилизирующие действия китайских властей несут риски для международно принятых ценностей и норм“, — подчеркнула она, выступая в Бирмингеме на конференции по вопросам кибербезопасности.

По словам Кист-Батлер, „непосредственные угрозы“ продолжают исходить также со стороны России и Ирана, однако больше всего сил и ресурсов у GCHQ уходит именно на нейтрализацию хакерских нападений из КНР.

В первую очередь это объясняется тем, что „Китай создал продвинутый набор кибервозможностей“, уточнила она, а для организации нападений им все чаще используется „растущая коммерческая экосистема хакерских компаний и продавцов баз данных“.

Таким образом, „для Великобритании Китай представляет собой источник весьма реальной и растущей киберугрозы“, резюмировала глава спецслужбы.

На заявление мгновенно отреагировал британский МИД, заявив, что уже вызвал для объяснения по этому поводу китайского посла.

„Острая и глобальная“ российская угроза

Это первое публичное выступление Энн Кист-Батлер в новой роли: электронную разведку Британии она возглавила чуть меньше года назад, сменив на посту Джереми Флеминга.

Говоря об угрозе со стороны Москвы, Кист-Батлер отметила растущее взаимодействие российских спецслужб с якобы независимыми „прокси-группами“, нанимаемыми для организации и проведения „хакерских атак, а также операций по физическому наблюдению и саботажу“ за рубежом.

Если раньше, по ее словам, Россия лишь „создавала для таких групп подходящие условия“, то теперь она их „взращивает и наставляет“ — а в некоторых случаях, похоже, даже „координирует физические атаки против стран Запада“.

Российскую угрозу глава GCHQ назвала „острой и глобальной“ — не в последнюю очередь из-за идущей в Украине масштабной войны.