OpenAI представила новую версию ChatGPT. Она умеет распознавать эмоции и флиртовать

GPT-4o будет доступен всем пользователям предыдущей версии, включая и тех, кто не платит подписку за пользование сервисом.

Как утверждают разработчики, новая версия работает быстрее предыдущей и ведет себя более раскованно — может позволить себе немного поболтать, а то и пофлиртовать.

GPT-4o может считывать изображения и обсуждать увиденное, переводить с одного языка на другой и определять эмоции по выражению лица. Бот, в отличие от прежних версий, также может запоминать предыдущие беседы.

Его можно прерывать на полуслове, и у него более легкий разговорный ритм — на демонстрации задержки между вопросом и ответом практически не было.

Компания OpenAI заявила, что будет внедрять новые функции постепенно, чтобы обеспечить их безопасное использование.

Новая модель — это шаг вперед в области искусственного интеллекта, убеждена главный технический директор OpenAI Мира Мурати. „Мы смотрим на будущее взаимодействия между нами и машинами, — говорит Мурати. — И мы считаем, что GPT-4o действительно меняет эту парадигму“.

Во время демонстрации голосовой версии GPT-4o он не просто решил простое уравнение, написанное на листе бумаги, но и дал полезные рекомендации о том, как его решить. Он анализировал компьютерный код, переводя с итальянского на английский, и интерпретировал эмоции на фотографии улыбающегося человека.

В ходе демонстрации бот, говоривший женским голосом с американским акцентом, приветствовал обращавшихся к нему людей, а если его хвалили, отвечал: „Хватит, вы заставляете меня краснеть!“.

Один исследователь попросил бот считать выражение его лица и определить, какие эмоции тот испытывает. GPT-4o посчитал, что он выглядит „счастливым и жизнерадостным, с широкой улыбкой и, возможно, даже с оттенком волнения“. „Что бы ни происходило, похоже, у вас отличное настроение, — сказал бот. — Не желаете поделиться источником этих положительных эмоций?“