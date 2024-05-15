Глава военной разведки Украины — в интервью The New York Times: ситуация в Харьковской области „становится все более критической“

Глава украинской разведки, как утверждает издание, согласился с оценкой большинства украинских официальных лиц и экспертов, что одна из задач российского наступления связана с попыткой истощить украинские резервы и вынудить ВСУ переместить их с других участков фронта. Буданов также отметил, что найти дополнительные силы для ВСУ сложно.

„Все наши силы находятся либо здесь, либо в Часовом Яру. Я использовал все, что у нас есть. К сожалению, у нас больше нет никого в резерве“, — цитирует главу ГУР The New York Times.

По мнению Буданова, в течение нескольких дней украинским войскам удастся стабилизировать этот участок боевых действий, но затем российские войска могут начать новое наступление севернее Харькова, в Сумской области.

Позже в эфире украинского телевидения Буданов не так критично оценивал ситуацию в Харьковской области. Он заявил, что нельзя говорить о том, что российские войска имеют „значительный успех“.

„Вместе с тем надо помнить, что ситуация довольно напряженная, очень быстро меняется. Однако еще по состоянию на вчерашний вечер, на мой взгляд, наметилась стремительная тенденция к стабилизации. То есть противник в принципе уже заблокирован на тех рубежах, куда он смог зайти, продолжается операция Сил обороны Украины по дальнейшей стабилизации и началу вытеснения противника за пределы нашего государства“, — приводит его слова „Украинская правда“.

Что касается Сумской области, Буданов отметил, что российская армия „с самого начала“ планировала операцию в этом регионе.

„По состоянию на сейчас небольшие группировки сил они удерживают в приграничье (город Суджа со стороны РФ), но ситуация пока не позволила им приступить к активным действиям и начать осуществление своего плана“, — заявил Буданов.