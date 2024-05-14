ВИДЕО | ЧМ по хоккею: Казахстан проиграл Латвии, Дания – Норвегии, а Канада едва не упустила победу со счёта 6:1

Чемпионат мира по хоккею проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая в чешской Праге.

14 мая, вторник

Казахстан – Латвия 0:2

0:1 – 31 Букартс (Батня)

0:2 – 35 Эгле

Дания – Норвегия 0:2

0:1 – 27 Брандсегг-Нюгард (Зукарелло-Асен, Торесен)

0:2 – 59 Салстен (в путсые ворота)

Польша – Франция 2:4

Канада – Австрия 7:6 ОТ

За сборную Канады шайбы забросили Дилан Козенс, Кейден Гуле, Боуэн Байрэм, Джаред Макканн, Коннор Бедард и Пьер-Люк Дюбуа. Интересно, что при счете 6:1 канадская сборная пропустила в третьем периоде пять шайб и позволила австрийцам перевести игру в овертайм. Победную шайбу на первых секундах овертайма в составе канадской сборной забросил Джон Таварес.

Турнирная таблица:

Группа А

Группа B

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