Собрались покупать мотоцикл? Читайте, на что обратить внимание

В первом квартале этого года продажи автомобилей снизились на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причем аналогичное снижение наблюдается и в продажах мотоциклов с двигателями объемом более 600 кубических сантиметром. „Поскольку в марте этого года о настоящей весне можно было еще только мечтать, статистика первого квартала вполне ожидаема. Мы видим, что интерес людей к мотоциклам растет по мере улучшения погоды“, - сказал руководитель отдела лизинга Citadele Райнер Моппель.

По словам Моппеля, разницы между лизингом автомобиля и мотоцикла нет: „Стоит учитывать те же соображения, что и при лизинге автомобиля. Установите бюджет и желаемую сумму платежа. Убедитесь, что транспортное средство соответствует ожиданиям и потребностям, выберите подходящую форму лизинга и заключите договор страхования каско“. Средняя стоимость мотоцикла, взятого в лизинг у банка Citadele в 2023 году, составляла 17 300 евро.

По словам Арне Лауса, руководителя по продажам компании Inchcape Motors, открывшей в марте этого года новый мотосалон в Таллинне, цена – важный аспект, который следует учитывать при покупке мотоцикла, но не самый решающий: „В первую очередь играют роль потребности клиента – где он больше всего хочет ездить на мотоцикле, а также внешний вид и функциональность, то есть какое дополнительное оборудование можно к нему прикрепить“. Наибольший интерес покупателей вызывают мотоциклы BMW GS (Gelände/Straße), которые благодаря своей универсальности подходят для езды как по бездорожью, так и по асфальту. Из аксессуаров наибольшей популярностью пользуются боковые навесные сумки и другие приспособления для хранения вещей. Поскольку это долговечный, но при этом и более дорогой вид дополнительного снаряжения, Лаус рекомендует по возможности брать их в лизинг вместе с мотоциклом.