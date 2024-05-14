Парламент Грузии принял закон об „иноагентах“ в окончательном чтении

Закон поддержали 84 члена парламента, 30 выступили против.

На заседании парламента 14 мая произошла драка между членами правящей партии „Грузинская мечта“ и депутатами от оппозиции. Конфликт начался во время выступление председателя „Единого национального движения“ Левана Хабеишвили. Депутат от „Грузинской мечты“ Дито Самхарадзе выкрикнул несколько оскорбительных фраз в адрес оппонента. В результате началась потасовка, в которой участвовали около 20 депутатов.

Теперь закон об „иноагентах“ отправится на подпись к президенту Грузии. Саломе Зурабишвили говорила, что наложит на него вето, однако у „Грузинской мечты“ есть достаточно голосов, чтобы его преодолеть.

Днем 14 мая у здания парламента, когда там обсуждали закон об „иноагентах“, собралась многотысячная акция протеста.

Законопроект „О прозрачности иностранного влияния“ во второй раз был внесен правящей партией „Грузинская мечта“. В марте 2023 года она отозвала его после масштабных протестов. По мнению оппозиции, законопроект повторяет российское законодательство об „иностранных агентах“.

Обсуждение законопроекта сопровождается массовыми протестами в Грузии, которые продолжаются почти месяц.

Законопроект предусматривает создание реестра „иноагентов“, где будут указаны все некоммерческие юридические лица и СМИ, финансируемые из-за рубежа более чем на 20%. Они должны будут публиковать годовой финансовый отчет.

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