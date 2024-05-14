ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (811-й день) | Польша не может передать Украине свои Patriot, так как сама только начала получать первые системы

В Харькове было слышно два взрыва

В июле 2023 года МВД России объявило Черняка в розыск, а Следственный комитет обвинил его в спонсировании ВСУ и сообщил о возбуждении дела по статье о финансировании терроризма. Вскоре после этого Росфинмониторинг внес Черняка в перечень террористов и экстремистов. В августе суд заочно арестовал бизнесмена.

В феврале 2023 года депутат Госдумы от Краснодарского края Дмитрий Гусев потребовал запретить на территории России продажу украинских брендов, в том числе производимых Global Spirits водок „Первак“, „Морошка“ и „Хортиця“, поскольку доходы от них „идут на финансирование вооруженных сил Украины“.

До мая 2022 заводы принадлежали кипрским офшорам, но участники рынка связывали их с Global Spirits. Затем заводы сменили собственника. Сам Черняк при этом отрицал, что владеет какими-либо активами в России.

Речь идет о „Феодосийском заводе коньяков и вин“, „Крымском винном доме“, ликеро-водочных заводах „Русский север“ в Вологде и „Родник и К“ в подмосковных Мытищах, а также дистрибьюторах „Традиции успеха“, „Стандарт качества“ и „Новый уровень“, пишет РБК.

Ленинский районный суд Курска арестовал семь юрлиц, ранее связанных с украинским владельцем бренда „Хортиця“ и основателем холдинга Global Spirits Евгением Черняком, выяснил РБК.

Суд в Курске арестовал алкогольные заводы, которые связывали с украинским владельцем бренда „Хортиця“ Евгением Черняком

По данным главы областной администрации Олега Синегубова, в результате обстрела пострадали девять человек. „Все — легкие, острая реакция на стресс“, — написал он.

Также он сообщил, что в результате обстрела был поврежден еще один многоквартирный дом. „На месте другого прилета имеем попадание по гаражам — примерно десять из них горят“, — написал Терехов.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, было зафиксировано попадание в десятый этаж дома. „Сейчас осуществляется поквартирный обход и поиск возможных пострадавших“, — уточнил мэр.

Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударе по району жилой застройки, в котором стоят многоквартирные дома. Информация о разрушениях и пострадавших информация уточняется.

Польша не может передать Украине свои Patriot, так как сама только начала получать первые системы, заказанные семь лет назад

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает PAP.“Трудно говорить сегодня о передаче системы Patriot Украине, когда у нас в Польше еще нет этой системы, завершенной для нужд нашей собственной обороны“. - сказал он.

Сегодня Зеленский заявил, что Украине критично нужны два „Пэтриота“. Германия пообещала дать один.

Евросоюз окончательно одобрил „План Украины“, необходимый для реализации программы Ukraine Facility в объеме 50 миллиардов евро, сообщается в пресс-релизе Совета ЕС

Это решение позволит выделить Украине до 1,89 миллиарда евро предварительного финансирования до тех пор, пока не начнутся регулярные выплаты. Они, в свою очередь, будут происходить при условии проведения необходимых реформ, а также того, что Украина будет продолжать поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы.

В текущем году Украина рассчитывает привлечь 16 миллиардов евро в рамках этой программы, уточнил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Белоусов назвал первоочередные вопросы, которые он планирует решать на посту министра обороны

Предложенный Владимиром Путиным на пост министра обороны Андрей Белоусов ответил на вопросы сенаторов в Совете Федерации и назвал первоочередные задачи, которые предстоит решить министерству под его руководством.

Таких задач, по его мнению, несколько: