ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (811-й день) | Польша не может передать Украине свои Patriot, так как сама только начала получать первые системы
Подводим итоги очередного дня войны.
В центре Харькова многоэтажный жилой дом попал под обстрел
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, было зафиксировано попадание в десятый этаж дома. „Сейчас осуществляется поквартирный обход и поиск возможных пострадавших“, — уточнил мэр.
Также он сообщил, что в результате обстрела был поврежден еще один многоквартирный дом. „На месте другого прилета имеем попадание по гаражам — примерно десять из них горят“, — написал Терехов.
По данным главы областной администрации Олега Синегубова, в результате обстрела пострадали девять человек. „Все — легкие, острая реакция на стресс“, — написал он.
Суд в Курске арестовал алкогольные заводы, которые связывали с украинским владельцем бренда „Хортиця“ Евгением Черняком
Ленинский районный суд Курска арестовал семь юрлиц, ранее связанных с украинским владельцем бренда „Хортиця“ и основателем холдинга Global Spirits Евгением Черняком, выяснил РБК.
Речь идет о „Феодосийском заводе коньяков и вин“, „Крымском винном доме“, ликеро-водочных заводах „Русский север“ в Вологде и „Родник и К“ в подмосковных Мытищах, а также дистрибьюторах „Традиции успеха“, „Стандарт качества“ и „Новый уровень“, пишет РБК.
До мая 2022 заводы принадлежали кипрским офшорам, но участники рынка связывали их с Global Spirits. Затем заводы сменили собственника. Сам Черняк при этом отрицал, что владеет какими-либо активами в России.
В феврале 2023 года депутат Госдумы от Краснодарского края Дмитрий Гусев потребовал запретить на территории России продажу украинских брендов, в том числе производимых Global Spirits водок „Первак“, „Морошка“ и „Хортиця“, поскольку доходы от них „идут на финансирование вооруженных сил Украины“.
В июле 2023 года МВД России объявило Черняка в розыск, а Следственный комитет обвинил его в спонсировании ВСУ и сообщил о возбуждении дела по статье о финансировании терроризма. Вскоре после этого Росфинмониторинг внес Черняка в перечень террористов и экстремистов. В августе суд заочно арестовал бизнесмена.
В Харькове было слышно два взрыва
Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударе по району жилой застройки, в котором стоят многоквартирные дома. Информация о разрушениях и пострадавших информация уточняется.
Польша не может передать Украине свои Patriot, так как сама только начала получать первые системы, заказанные семь лет назад
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает PAP.“Трудно говорить сегодня о передаче системы Patriot Украине, когда у нас в Польше еще нет этой системы, завершенной для нужд нашей собственной обороны“. - сказал он.
Сегодня Зеленский заявил, что Украине критично нужны два „Пэтриота“. Германия пообещала дать один.
Евросоюз окончательно одобрил „План Украины“, необходимый для реализации программы Ukraine Facility в объеме 50 миллиардов евро, сообщается в пресс-релизе Совета ЕС
Это решение позволит выделить Украине до 1,89 миллиарда евро предварительного финансирования до тех пор, пока не начнутся регулярные выплаты. Они, в свою очередь, будут происходить при условии проведения необходимых реформ, а также того, что Украина будет продолжать поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы.
В текущем году Украина рассчитывает привлечь 16 миллиардов евро в рамках этой программы, уточнил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Белоусов назвал первоочередные вопросы, которые он планирует решать на посту министра обороны
Предложенный Владимиром Путиным на пост министра обороны Андрей Белоусов ответил на вопросы сенаторов в Совете Федерации и назвал первоочередные задачи, которые предстоит решить министерству под его руководством.
Таких задач, по его мнению, несколько:
Вопросы оснащения — к ним Белоусов отнес обеспечение поставок военной техники, боеприпасов, ракет, средств личной защиты и связи, беспилотников и так далее.
Отработка новых методов ведения боевых действий. „Противник быстро учится, ситуация, связанная с применением новых технологий, меняется, и нам нужно упреждать противника“, — заявил Белоусов. По его словам, вместе с Генштабом нужно обобщать опыт применения новых технологий.
Комплектование войск. Белоусов отдельно отметил „специально для журналистов“, что речь „не идет о мобилизации, о чрезвычайных мерах — речь идет о плановых мерах“. По его словам, особенно важно контрактование.
Социальная защита. Белоусов заявил, что в этой сфере много сделано, но есть вопросы, связанные с выплатами, жильем, медицинским обеспечением.
Формирование государственного оборонного заказа на следующий год. „Бюджетный процесс не спит, Минфин работает, Минобороны тоже“, — заключил Белоусов.
За сутки в Белгороде от обстрелов пострадали три человека, в Белгородском районе — шесть человек
По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в Белгороде одна женщина получила осколочное ранение позвоночника и повреждение спинного мозга, еще двое мужчин — осколочные ранения различных частей тела.
В Белгородском районе в результате атак ВСУ двое мужчин получили осколочные ранения, еще двое — черепно-мозговые травмы, один — акубаротравму и один — травму глаз.
В районе Волчанска двое мирных жителей погибли в результате боевых действий,
Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.
В самом Волчанске при обстреле погибла 80-летняя женщина, в селе Гатище неподалеку в результате осколочного ранения погиб 83-летний местный житель.
По его словам, на северных окраинах города идут активные стрелковые бои. Ранее Синегубов сообщил, что из Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов эвакуировали более семи тысяч человек.
В Белгороде еще одна жертва — число погибших при обрушении подъезда жилого дома выросло до 17 человек.
В МЧС сообщили, что на месте обрушения подъезда жилого дома на улице Щорса нашли тело еще одного погибшего.
Жителя Новосибирска приговорили к 12 годам по обвинению в диверсии и сотрудничестве с легионом „Свобода России“
Новосибирский областной суд приговорил местного жителя Дмитрия Гурулева к 12 годам лишения свободы по делу о диверсии на железной дороге и сотрудничестве с террористической организацией, сообщают ТАСС и „Интерфакс“ со ссылкой на УФСБ по региону.
По версии следствия, в ноябре 2022 года Гурулев пытался поджечь цистерну с дизельным топливом в парке железнодорожной станции „Сибирская“ Западно-Сибирской железной дороги. В ФСБ утверждают, что он координировал свои действия с участниками легиона „Свобода России“, который признан террористической организацией.
Первые три года заключения Гурулев должен провести в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Суд также назначил ему штраф в 300 тысяч рублей. В ходе следствия Гурулев своей вины не признал.
Владимир Зеленский на встрече с Энтони Блинкеном назвал главной потребностью Украины две системы Patriot для Харьковской области, жители которой постоянно страдают от обстрелов
По словам Зеленского, противовоздушная оборона — это самый большой дефицит и самая большая проблема для Украины сейчас.
Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Украина переживает „трудные времена“ и добавил, что согласованная Белым домом помощь „находится в пути“, а некоторые средства для обороны еще будут доставлены.
В Кремле заявили, что не считают назначение Шойгу секретарем Совбеза понижением в должности
„Я не думаю, что уместно таким образом ставить вопрос. Это очень высокий государственный пост с очень широким объемом задач, играющий огромную роль для страны“, — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, считать ли назначение бывшего министра обороны Сергея Шойгу секретарем Совета безопасности понижением в должности.
Занимавший пост секретаря Совбеза Николай Патрушев назначен помощником президента. На этом посту он будет заниматься вопросами кораблестроения, сообщил Песков. „Это конечно, чуть-чуть другой характер, но это абсолютно стратегическая отрасль, огромная отрасль, весьма сложная, и поэтому, конечно, опыт, огромный опыт Николая Платоновича здесь точно будет играть большую роль“, — добавил пресс-секретарь.
МГУ отчислил украинского студента, которого трижды арестовывали за посты в соцсетях
Факультет фундаментальной медицины МГУ отчислил студента шестого курса Сергея Гулько, гражданина Украины, которого до этого неоднократно задерживали за посты в соцсетях, сообщает РИА Новости.
В пресс-службе факультета заявили, что претензий к академической успеваемости Гулько не было и приказ об отчислении был подписан „с учетом выявленных правонарушений и назначенных административных наказаний“. Представители факультета добавили, что студент обучался в МГУ как иностранный гражданин на платной основе.
Байден подписал закон о запрете импорта российского урана
Президент США Джо Байден подписал двухпартийный законопроект, запрещающий импорт российского обогащенного урана.
Запрет начнет действовать через 90 дней после вступления закона в силу, пишет The Washinghton Post. Исключения сделаны для АЭС, которые в случае прекращения поставок были бы вынуждены заглушить реакторы — они смогут ввозить топливо в России до 2028 года.
Подписанный Байденом закон также разблокирует доступ к финансированию в 2,7 миллиарда долларов, которое предполагается направить на развитие обогащения урана на территории США.
Россия — крупнейший поставщик урана для американских коммерческих атомных станций. США ежегодно тратят около одного миллиарда долларов на закупку российского обогащенного урана, поэтому новый закон, как отмечает Axios, отрезает ключевой источник доходов бюджета России. Однако эксперты не исключают, пишет Bloomberg, что отказ от импорта российского урана приведет к росту цен на топливо для АЭС на 20%.
В Волгоградской области из-за „вмешательства посторонних“ сошел с рельсов грузовой поезд. По данным Baza, его атаковал беспилотник
В ночь на 14 мая в Волгоградской области на железнодорожной станции Котлубань сошли с рельсов несколько вагонов грузового поезда. В пресс-службе РЖД заявили, что инцидент произошел „в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта“.
По данным МЧС, после схода состава загорелась одна цистерна с дизельным топливом и один вагон с пиломатериалами. Пожар ликвидировали в течение полутора часов. О пострадавших информации не поступало.
Телеграм-канал Baza утверждает, что причиной схода вагонов стала атака беспилотника. По данным Baza, после атаки два вагона загорелись, одна цистерна взорвалась, а всего с рельсов сошли девять вагонов.
В Харькове четыре человека пострадали при ударе авиабомбами
По Харькову ударили двумя авиабомбами, сообщил глава города Игорь Терехов. По его словам, пострадали два человека.
Глава областной военной администрации Олег Синегубов пишет, что пострадавших четверо: 52-летний мужчина и три женщины — 38, 56 и 66 лет.
Попадание зафиксировано в Киевском районе города. Один удар разрушил три гаража, еще несколько гаражей повреждены. Второй удар пришелся по открытому месту, уточнил Терехов.
По словам министра обороны Эстонии, союзники обсуждали различные способы поддержки Украины, но прямо сейчас отправлять туда солдат мЭстони не будет
Певкур заверил, что Эстония в настоящее время не собирается отправлять своих солдат в Украину. „Когда несколько месяцев назад президент Франции Макрон вынес на обсуждение вопрос о том, могут ли союзники сделать что-то большее и если да, то что, мы, конечно, обсуждали с разными союзниками, что можно сделать больше. В целом на данный момент все-таки существует понимание того, что самая важная помощь сейчас — это боеприпасы, оборудование и обучение“, — сказал он и добавил, что украинцев обучают как в Евросоюзе, так и в Украине.
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