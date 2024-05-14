Обнаружено хранилище ядерного оружия, которое Россия строит в Беларуси с 2023 года

Согласно сообщению, строительные работы на объекте ведутся с 2023 года, и существует несколько характерных деталей, которые дают понять, что Россия намерена хранить там ядерное оружие. Вокруг военного объекта, построенного ещё в советские времена, по данным издания, были приняты „уникальные меры безопасности для российских ядерных хранилищ“.

В частности, вокруг территории возведены три ряда ограждений. Уильям Мун, бывший сотрудник Министерства обороны США, утверждает, что это явный признак того, что территорию готовят к хранению ядерного оружия. Ранее он сотрудничал с Россией по вопросам безопасности ядерных боеголовок. „Когда мы работали с их стандартами, они требовали этот третий ряд ограждений“, — говорит он.На въезде на территорию базы был построен контрольно-пропускной пункт. По словам Майкла Дуитсмана, эксперта по ядерному оружию из американского Middlebury Institute, это особенность, „которой нет на других российских базах“.

В сообщении отмечается также, что погрузочная платформа на объекте была оснащена крышей, чтобы скрыть её от спутниковых снимков. Предполагается, что эта платформа ведёт к подземным бункерам советской эпохи — идеальному месту для хранения ядерного оружия. Кроме того, в середине прошлого года на объекте была установлена система противовоздушной обороны. Все эти меры типичны для российских хранилищ ядерного оружия, говорится в сообщении New York Times. Уильям Мун утверждает, что в прошлом видел подобную модернизацию объектов именно на российских ядерных базах.