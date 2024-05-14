Обнаружено хранилище ядерного оружия, которое Россия строит в Беларуси с 2023 года
Об этом утверждает, ссылаясь на The New York Times утверждает. Ядерная база расположена вблизи небольшого населённого пункта Осиповичи, сообщает The New York Times со ссылкой на спутниковые снимки, полученные компанией Maxar.
Согласно сообщению, строительные работы на объекте ведутся с 2023 года, и существует несколько характерных деталей, которые дают понять, что Россия намерена хранить там ядерное оружие. Вокруг военного объекта, построенного ещё в советские времена, по данным издания, были приняты „уникальные меры безопасности для российских ядерных хранилищ“.
В частности, вокруг территории возведены три ряда ограждений. Уильям Мун, бывший сотрудник Министерства обороны США, утверждает, что это явный признак того, что территорию готовят к хранению ядерного оружия. Ранее он сотрудничал с Россией по вопросам безопасности ядерных боеголовок. „Когда мы работали с их стандартами, они требовали этот третий ряд ограждений“, — говорит он.На въезде на территорию базы был построен контрольно-пропускной пункт. По словам Майкла Дуитсмана, эксперта по ядерному оружию из американского Middlebury Institute, это особенность, „которой нет на других российских базах“.
В сообщении отмечается также, что погрузочная платформа на объекте была оснащена крышей, чтобы скрыть её от спутниковых снимков. Предполагается, что эта платформа ведёт к подземным бункерам советской эпохи — идеальному месту для хранения ядерного оружия. Кроме того, в середине прошлого года на объекте была установлена система противовоздушной обороны. Все эти меры типичны для российских хранилищ ядерного оружия, говорится в сообщении New York Times. Уильям Мун утверждает, что в прошлом видел подобную модернизацию объектов именно на российских ядерных базах.