Радуница: уехавшие из РБ не могут навестить могилы родных

14 мая в Беларуси отмечают Радуницу - День поминовения усопших. Это официальный выходной, когда принято посещать могилы родных и близких, наводить там порядок, зажигать свечи и класть цветы. Но многие белорусы, покинувшие страну из-за политического преследования, сегодня такой возможности лишены.

„Их могилы - моя боль“

„Я давно в эмиграции, но до 2020 могла приезжать на Родину. Это было для меня очень важно“, - говорит эмигрантка из Беларуси Светлана. Ее близкие похоронены в поселке Краснополье Могилевской области, на „красивом, но теперь уже заброшенном“ еврейском кладбище.

Собеседница вспоминает, что раньше на Радуницу ее родственники тоже приходили на могилы родных и друзей, „хотя праздник не еврейский“. Сейчас, по ее словам, евреев в поселке не осталось, за последние годы на еврейском кладбище хоронили только ее родных: в 2011 - бабушку, в 2019 - тетю. Тогда, пять лет назад, Светлана была в Краснополье последний раз.

„Их могилы - моя боль. Тете не успела поставить памятник. Представляю, как там все заросло... Знаю, что тема могил для них была важной, и я очень жалею, что не могу приехать и привести все в надлежащее состояние“, - рассказывает Светлана.

В этом году, накануне Радуницы, она обратилась к фирме, которая оказывает услуги по уходу за захоронениями в Беларуси. В интернете можно найти довольно много подобных сервисов. Услуги предоставляют как единожды, так и пакетом „на циклическую уборку“- от трех и более раз в год. Цены - от 75 рублей (около 21 евро) за уборку одной могилы.

„Перед Пасхой были, все прибрали“

Но есть в Беларуси и волонтерские инициативы, которые, к примеру, следят за старыми захоронениями и могилами выдающихся белорусов. „Мои“ могилы - на Военном (Военное кладбище в Минске - Ред.)“, - рассказывает на условиях анонимности один из волонтеров. На этом кладбище, в „писательском секторе“, похоронен дед собеседника DW.