Николай Патрушев и Алексей Дюмин стали помощниками Путина. Какую роль они играют во власти?

Если при назначении правительства Владимир Путин сумел всех удивить новой кандидатурой министра обороны, то в собственной администрации никаких кадровых революций он решил не совершать.

Максим Орешкин повышен в должности с помощника президента до замглавы администрации президента. По словам Пескова, в новой должности он продолжит заниматься вопросами экономики, а будет также курировать транспорт.

Как рассказал Дмитрий Песков, сохранивший пост замглавы администрации президента и его пресс-секретаря, Дюмин в АП будет курировать вопросы ОПК, спорта и заниматься Госсоветом, а Патрушев будет курировать вопросы кораблестроения, „но будут и другие функции“.

Исполняющим обязанности губернатора Тульской области после перехода Дюмина в администрацию президента назначен его первый заместитель Дмитрий Миляев. Выборы губернатора пройдут в сентябре.

Дюмин с 2016 года занимал пост губернатора Тульской области, а ранее служил личным адъютантом Путина. В последние годы Дюмину прочили различные высокие посты, в том числе должности главы администрации президента и министра обороны.

В президентском указе об увольнении Патрушева с поста главы Совбеза в качестве причины был указан „переход на другую работу“, но на какую — не уточнялось.

Патрушев — один из самых приближенных к Путину силовиков — занимал пост секретаря Совбеза последние 16 лет. 12 мая Путин издал указ о назначении главой Совбеза Сергея Шойгу, который с 2012 года был министром обороны.

Вместе с тем в российских реалиях важнее не сама должность, а прямой доступ к президенту. У Патрушева он до последнего времени был — он входил в самый близкий круг президента. Как писали британская The Times и американская The Wall Street Journal, именно Патрушев убеждал Путина накануне полномасштабного вторжения в Украину, что на Россию готовятся напасть США и что превентивный удар по соседней стране необходим.

В должности помощника Патрушев сохранит доступ к Путину и, вероятно, продолжит давать свои советы. Возможно, он и дальше будет время от времени выступать в газете „Аргументы и факты“, излагая свою весьма причудливую картину мироустройства.

Для теперь уже бывшего тульского губернатора Алексея Дюмина возвращение в Москву на должность помощника президента выглядит как некий промежуточный этап перед следующим назначением.

С момента назначения Дюмина губернатором в 2016-м того прочили чуть ли не в преемники Путина. Возглавив Тульскую область, Дюмин делал куда больше, чем простой губернатор. Кроме того, в его послужном списке — операция по аннексии Крыма и эвакуация бежавшего из Киева Виктора Януковича. Не последнюю роль он сыграл и в разрешении кризиса во время бунта Евгения Пригожина.

Перемещение Дюмина в Москву на пост помощника президента может выглядеть, с одной стороны, как политическая пенсия. С другой, на фоне чисток в Министерстве обороны, возможно, что Путин на третий год войны собирает вокруг себя особо доверенных силовиков, которых он продолжает слушать и на чье мнение привык полагаться.

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