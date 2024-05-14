Правда ли, что это фото было сделано на „Евровидении“?
В мае 2024 года после финала главного европейского вокального конкурса в соцсетях стал распространяться снимок, на котором якобы запечатлены участники мероприятия. Мы проверили достоверность таких публикаций.
11 мая в шведском Мальмё состоялся финал конкурса „Евровидение“. На следующий день в Telegram распространилось фото: пятеро мужчин стоят на фоне пресс-вола с логотипом „Евровидения“, при этом двое из них одеты в юбки, ещё по одному — в блестящие трусы, пышное платье и короткие шорты. Все герои снимка обуты в туфли на каблуках, на их телах — множество татуировок, а на лицах — яркий макияж. „Интересно, а по каким таким причинам у нас больше не транслируют „Евровидение“? Почему туда больше никого не посылают от России? У нас что, закончились дегенераты?“ — прокомментировал снимок блогер Дмитрий „Гоблин“ Пучков (197 000 просмотров на момент написания этого разбора). Российский „военкор“ Юрий Котенок опубликовал эту фотографию вместе со скриншотами из трансляции „Евровидения“ и увязал эти кадры с российским вторжением в Украину (115 000 просмотров; орфография и пунктуация автора сохранены): „Боевые действия на территории бывшей Украины воспринимаются иными как некая абстракция, оторванная от их „реальной“ жизни. Эти люди глубоко ошибаются, и оттого будут неминуемо страдать. Война коснётся каждого, рано или поздно. Дьявол в нашем мире наглеет с каждым днём по грехам нашим. <…> Мы — русские, с нами — Бог! А на той стороне — беснование и вырождение. У них бесы пляшут на потеху сатане, а мы сражаемся. Мы правы ещё и поэтому. И тут не будет компромиссов, сколько ни дари бесноватым айфоны… Эти мерзкие хари обстреливают Белгород. Была б их воля, били бы и по Москве“.Снимок также публиковали среди прочих каналы „Коза кричала“ (71 000 просмотров) и „НеМалахов“ (58 000), пользователи „Пикабу“ и „ВКонтакте“.
„Евровидение“ — даже после отстранения РФ от конкурса в 2022 году из-за начала полномасштабной войны в Украине — традиционно вызывает остро негативную реакцию у российских официальных лиц и провластных спикеров. „“Евровидение-2024“ переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Похороны Западной Европы проходят штатно“, — написала в своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (734 000 просмотров).
К посту спикера российского внешнеполитического ведомства прикреплено видео с нарезкой из выступлений некоторых участников конкурса, сопровождающееся музыкой к сцене бала сатаны из сериала „Мастер и Маргарита“. Среди конкурсантов, вызвавших возмущение Захаровой, — обыгравшая в своем номере обряд изгнания дьявола представительница Ирландии Bambie Thug (шестое место), выступавший бо́льшую часть номера без штанов (а точнее, шортов) участник дуэта Windows95man из Финляндии (19-е место), украинская рэп-исполнительница alyona alyona (они в паре с Jerry Heil стали третьими, в ролике Захаровой исполнительницы названы представительницами киевского режима), певший в окружении полуобнажённой подтанцовки британец Олли Александер (18-е место), одетые в корсеты и сапоги на высоком каблуке танцоры в номере испанской группы Nebulossa (22-е место). Досталось и победителю „Евровидения“ Немо из Швейцарии — они (певец идентифицирует себя как небинарную персону и просит использовать в отношении себя именно это местоимение) вышли на сцену в юбке.
На распространившемся в этом контексте фото, однако, есть несколько деталей, заставляющих усомниться в его подлинности. Так, на пресс-воле за спиной изображённых людей буква V на логотипе „Евровидения“ выполнена в виде белого сердца, однако в реальности его традиционно окрашивают в цвета страны, принимающей конкурс. Соответственно, если бы фотография была сделана в 2024 году, на этом месте был бы флаг Швеции в форме сердца. Вызывает вопросы и сам пресс-вол. В правом нижнем углу видны два логотипа, в которых использован набор непонятных символов, а не буквы латинского алфавита.
Более того, строение рук людей, якобы посетивших „Евровидение“ в Мальмё, неестественно. Так, правая рука второго человека слева длиннее, чем могла бы быть в реальности. При этом он кладёт на плечо человека по центру сразу две кисти, на одной из которых нет большого пальца. У руки, лежащей на талии второго человека справа, пальцы и вовсе как будто срослись. Такие визуальные ошибки — характерная черта изображений, созданных с помощью нейросетей.
Как выяснили фактчекеры из грузинского проекта „Детектор мифов“, впервые картинка с подписью „Победители „Евровидения-2025““ была опубликована вечером 11 мая пользователем @RadioGenoa в соцсети X. Твит, носивший, по всей видимости, сатирический характер, набрал более 1,4 млн просмотров. В других своих постах @RadioGenoa поддерживает антимигрантские, расистские и исламофобские нарративы, некоторые его твиты направлены против трансперсон.
Таким образом, вирусное фото было сгенерировано с помощью искусственного интеллекта, а не снято во время „Евровидения“. Использование этого изображения без соответствующего дисклеймера в публикациях, вышедших на следующий день после завершения конкурса, и тем более в одних постах со скриншотами из официальной трансляции мероприятия вводит читателей в заблуждение.
Итог: Неправда