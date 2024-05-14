Правда ли, что это фото было сделано на „Евровидении“?

11 мая в шведском Мальмё состоялся финал конкурса „Евровидение“. На следующий день в Telegram распространилось фото: пятеро мужчин стоят на фоне пресс-вола с логотипом „Евровидения“, при этом двое из них одеты в юбки, ещё по одному — в блестящие трусы, пышное платье и короткие шорты. Все герои снимка обуты в туфли на каблуках, на их телах — множество татуировок, а на лицах — яркий макияж. „Интересно, а по каким таким причинам у нас больше не транслируют „Евровидение“? Почему туда больше никого не посылают от России? У нас что, закончились дегенераты?“ — прокомментировал снимок блогер Дмитрий „Гоблин“ Пучков (197 000 просмотров на момент написания этого разбора). Российский „военкор“ Юрий Котенок опубликовал эту фотографию вместе со скриншотами из трансляции „Евровидения“ и увязал эти кадры с российским вторжением в Украину (115 000 просмотров; орфография и пунктуация автора сохранены): „Боевые действия на территории бывшей Украины воспринимаются иными как некая абстракция, оторванная от их „реальной“ жизни. Эти люди глубоко ошибаются, и оттого будут неминуемо страдать. Война коснётся каждого, рано или поздно. Дьявол в нашем мире наглеет с каждым днём по грехам нашим. <…> Мы — русские, с нами — Бог! А на той стороне — беснование и вырождение. У них бесы пляшут на потеху сатане, а мы сражаемся. Мы правы ещё и поэтому. И тут не будет компромиссов, сколько ни дари бесноватым айфоны… Эти мерзкие хари обстреливают Белгород. Была б их воля, били бы и по Москве“.Снимок также публиковали среди прочих каналы „Коза кричала“ (71 000 просмотров) и „НеМалахов“ (58 000), пользователи „Пикабу“ и „ВКонтакте“.