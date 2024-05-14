Отепя вновь примет Кубок мира по лыжному двоеборью

В следующем сезоне спортивный центр „Техванди“ в Отепя вновь примет спортсменов в начале февраля. По планам, впереди три разных соревновательных дня, где в первый день спортсмены будут соревноваться в масс-старте, во второй в индивидуальной гонке по системе Гундерсона и в третий день - в компактных соревнованиях, введенных в прошлом году.

Ожидается, что лучшие двоеборцы мира будут стартовать во все дни соревнований. Среди них - и лучший представитель Эстонии Кристьян Ильвес, который прошлой зимой показал мощное выступление в домашних условиях! Это главное зимнее мероприятие Южной Эстонии для всей семьи, которое предлагает всем желающим спортивные развлечения и увлекательную соревновательную программу. Зрители смогут поболеть за своих любимцев как вдоль беговой трассы, так и у подножия трамплина.

Более подробный график соревнований и информация будут опубликованы на официальном сайте и в социальных сетях ближе к самим соревнованиям.

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