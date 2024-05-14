Хоккей
14.05.2024, 13:59

Российский хоккеист, проваливший тест на наркотики, дисквалифицирован на полгода

 
Валерий Ничушкин (на переднем плане)
Валерий Ничушкин (на переднем плане)
ФОТО: Isaiah J. Downing | USA TODAY Sports via Reuters Con/Scanpix

Российский хоккеист Валерий Ничушкин отстранен от матчей НХЛ на 6 месяцев без сохранения заработной платы из-за нарушения правил лиги.

Журналист Фрэнк Серавалли, опираясь на свои источники, написал, что российский хоккеист провалил тест на „drugs“, что может означать как наркотики, так и лекарства. Игрок будет отстранен минимум на шесть месяцев без сохранения заработной платы.

Через полгода он получит право подать заявление о возвращении.

Форвард „Эвеланш“ попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Об этом заявили лига и Ассоциация игроков.

Ранее российский хоккеист был замешан в другом скандале. В конце прошлого сезона в его гостиничном номере была обнаружена пьяная женщина. Тогда Ничушкин пропустил пять матчей. Если россиянин по возвращении снова нарушит правила, его могут дисквалифицировать на год.

Информация о дисквалификации Ничушкина появилась за несколько часов до начала четвертой игры серии плей-офф между „Колорадо“ и „Далласом“. „Даллас“ выиграл со счетом 5:1 и повел в серии со счетом 3:1.

В нынешнем сезоне Ничушкин принял участие в девяти матчах в плей-офф НХЛ, в которых забил девять голов и сделал одну результативную передачу.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии