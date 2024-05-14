Бумажный макет Кренгольма появился в Нарве. Его можно увидеть на новой выставке

Гостям торжества предложили праздничный торт и чай из самовара, а потом пригласили походить по арт-резиденции и рассмотреть бумажные домики макета Кренгольма, созданные Фёдором Шанцыном.

Идея создания макета Кренгольма пришла к автору выставки во время работы над макетами старого города Нарвы, которые стали популярны. Еще в 2017 году мастер создал копию Кренгольмской больницы, построенной по проекту архитектора и художника Александра Владовского в 1913 году. Сейчас уже есть 45 моделей зданий района Кренгольма. Благодаря моделям домов можно представить, как выглядели эти места 80 лет назад.

Историк Денис Яценко, который входит в команду создания выставки, рассказывает, что эта идея - продолжение проекта изучения Кренгольма, который появился два года назад, когда шло погружение в историю дома на Йола, 18. „Несмотря на то, что мы знаем и любим Кренгольм, не все этапы его истории хорошо исследованы, - говорит Яценко. - Например, мы на протяжении многих лет не знали, что было в этом доме с 1932 по 1944 годы. Фотоаппараты уже были, но фото мы не находили, пресса была, но упоминаний в ней об этом здании, не нашли. И только потом узнали, что здесь была школа“.

По словам Дениса, в 1932 году из здания, где сейчас находится арт-резиденция, выехал в Раквере штаб первой эстонской дивизии, помещение освободилось. Территория принадлежала мануфактуре. „Домов здесь много, и не про все мы знаем подробности, а это очень интересно“, - добавляет историк.

Выставка рассказывает не о фабриках, хотя в будущем Шанцын планирует сделать макеты зданий самих фабрик, а о районе Кренгольма, о городе в городе, который появился в Нарве в позапрошлом веке. „Это история каменных зданий, которые сохранились в городском пространстве, деревянных зданий, которые не сохранились, но мы их можем увидеть на старых фотографиях и в макетах Фёдора Шанцына, - рассказывает о выставке Денис Яценко. - Это жилые дома, дома сферы здравоохранения, аптека, ясли и другие здания“.