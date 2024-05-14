Politico: битва за Харьков станет решающей для исхода войны

Наступление российских войск в Харьковской области является началом решающей битвы, которая может стать переломным моментом для исхода войны, считает американское издание Politico. На карту поставлено не только сохранение Киевом контроля над вторым по величине городом Украины, но и решимость Запада в поддержке Украины, обороняющейся от российского вторжения, пишет газета в понедельник, 13 мая.

Politico отмечает, что давно ожидавшаяся попытка РФ прорвать украинскую оборону в мае-июне уже началась. Российский президент Владимир Путин, по всей видимости, хочет воспользоваться окном возможностей до того как в Украину прибудет новое западное оружие и боеприпасы, указывается далее.

Успехи РФ могут спровоцировать давление на Киев о начале переговоров с РФ

По мнению журналистов, значительные успехи российских войск на харьковском направлении могут спровоцировать новые попытки давления определенных европейских кругов на Киев с целью принудить его к переговорам с Москвой. При этом они ссылаются на мнения нескольких высокопоставленных украинских офицеров, которые не исключили краха линии фронта в случае нового наступления России, обладающей превосходящей по численности армией и готовой принять огромные потери. В разговоре с Politico в апреле они выразили опасения, что такое развитие событий может ослабить решимость Украины и подорвать моральный дух в ВСУ.

В связи с этим имеются опасения, что расчет Путина оправдается и новое российское наступление не только подавит украинское сопротивление, но и снизит западную поддержку Киева, пишет далее издание.

Наступление РФ на харьковском направлении

В начале мая Минобороны Украины сообщило, что в связи с активизацией действий российской армии на границе Харьковской области на этот участок фронта были направлены резервные подразделения ВСУ. О том, что россияне начали „новую волну наступательных действий“ заявил на пресс-конференции в Киеве и президент Украины Владимир Зеленский.