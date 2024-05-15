Мнение
15.05.2024, 19:49

МНЕНИЕ | Андрус Каарелсон: налогообложение богатых не решит экономических проблем страны - они и так платят больше налогов

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  • Эстония единственная страна, экономика которой в этом году пойдет на спад, согласно прогнозам МВФ

  • План нынешнего правительства - повышение налогов и введение новых налогов

Андрус Каарелсон
член совета партии Parempoolsed
Почему наша экономика такая хилая?
Почему наша экономика такая хилая?
ФОТО: Delfi Meedia kollaaž

Непонимание основ экономики, нежелание понимать, откуда на самом деле берутся деньги, вполне свойственно соцдемам, но я все равно каждый раз расстраиваюсь, когда это непонимание опять проявляется.

„Сокращения недостаточно, нам также необходимо повысить налоги для богатых“, - кричал социальный работник Ида-Вируу Марк Герассименко в своей статье-мнение. Первая половина этого предложения абсолютно правильна - сокращений действительно недостаточно, но вторая половина неверна - в реальном мире перераспределение денег не увеличивает их количество волшебным образом, вечный двигатель еще не изобретен. Сокращений недостаточно, нужно зарабатывать больше денег!

Прежде всего, надо понимать, что согласно недавнему прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), Эстония – единственная европейская страна, экономика которой в этом году пойдет на спад. Благодаря этому „достижению“ мы вступаем в ряды, например, Йемена, Гаити и Судана. МВФ прогнозирует рост экономики еврозоны на 0,8 процента, включая рост на 2,9 процента в Восточной Европе. Это рекордно плохо.

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