МНЕНИЕ | Андрус Каарелсон: налогообложение богатых не решит экономических проблем страны - они и так платят больше налогов

„Сокращения недостаточно, нам также необходимо повысить налоги для богатых“, - кричал социальный работник Ида-Вируу Марк Герассименко в своей статье-мнение. Первая половина этого предложения абсолютно правильна - сокращений действительно недостаточно, но вторая половина неверна - в реальном мире перераспределение денег не увеличивает их количество волшебным образом, вечный двигатель еще не изобретен. Сокращений недостаточно, нужно зарабатывать больше денег!

Прежде всего, надо понимать, что согласно недавнему прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), Эстония – единственная европейская страна, экономика которой в этом году пойдет на спад. Благодаря этому „достижению“ мы вступаем в ряды, например, Йемена, Гаити и Судана. МВФ прогнозирует рост экономики еврозоны на 0,8 процента, включая рост на 2,9 процента в Восточной Европе. Это рекордно плохо.