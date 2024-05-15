МНЕНИЕ | Андрус Каарелсон: налогообложение богатых не решит экономических проблем страны - они и так платят больше налогов(1)
Эстония единственная страна, экономика которой в этом году пойдет на спад, согласно прогнозам МВФ
План нынешнего правительства - повышение налогов и введение новых налогов
Непонимание основ экономики, нежелание понимать, откуда на самом деле берутся деньги, вполне свойственно соцдемам, но я все равно каждый раз расстраиваюсь, когда это непонимание опять проявляется.
„Сокращения недостаточно, нам также необходимо повысить налоги для богатых“, - кричал социальный работник Ида-Вируу Марк Герассименко в своей статье-мнение. Первая половина этого предложения абсолютно правильна - сокращений действительно недостаточно, но вторая половина неверна - в реальном мире перераспределение денег не увеличивает их количество волшебным образом, вечный двигатель еще не изобретен. Сокращений недостаточно, нужно зарабатывать больше денег!