Мы наблюдаем за восхождением новой звезды Голливуда: почему Джош О’Коннор - новый Шаламе?

Во-первых, видимо, мы имеем возможность наблюдать за восхождением новой звезды Голливуда, равно как и независимого кино. На моей памяти это, пожалуй, только третий такой случай. Все мы помним, как после сериала „Королевский гамбит“ вдруг везде стали снимать Аню Тейлор-Джой (например, на носу спин-офф „Безумного Макса“ с ней в главной роли). Ещё – так уж получилось – я как-то отчётливо зафиксировал момент восхождения Тимоти Шаламе, начиная с „Зови меня своим именем“ (кстати, того же Гуаданьино) и разных „Ледибердов“ и „Осеней в Нью-Йорке“). Очень может быть, что как раз Гуаданьино имеет это чутьё, находить новых суперзвёзд и запускать их поближе туда, к космосу.

Я не про Зендаю, если что. С ней все понятно, она уже готовая звезда. Я про Джоша О’Коннора, который вдруг – как раньше Шаламе – стал везде. Только нет же, не везде же - всего второй фильм я вижу с ним за короткое время (после „Химеры“ Аличе Рорвахер). Просто это, во-первых, действительно очень короткий промежуток между фильмами так влияет. Ну, а во-вторых, видимо, харизма О’Коннора, которая делает так, что увидев его вот эту ехидную улыбочку, которую он в „Претендентах“ распространяет направо и налево, забыть его уже невозможно.

В общем, есть три теннисиста. Два мальчика, которые дружат, и играют в паре, а в личных соревнованиях, естественно, доходят друг против друга до финала, и девочка. Девочка, во-первых, хорошо играет, во-вторых, из разряда „суперхот“ (ну Зендая, ну что вы хотите). И оба мальчика, правильный, но скучный Арт (Майкл Файст), и харизматичный, но неправильный Патрик (О’Коннор) в девочку не то влюбляются, не то ещё что. Их не поймёшь толком, особенно Патрика, который, как кажется, делает всё только назло Арту, только из спортивного соперничества и по приколу.

И девочка, после того, как спровоцировала их на поцелуй между собой, говорит, что даст свой номер телефона тому, кто выиграет финал турнира.