Мы наблюдаем за восхождением новой звезды Голливуда: почему Джош О’Коннор - новый Шаламе?
Во-первых, видимо, мы имеем возможность наблюдать за восхождением новой звезды Голливуда, равно как и независимого кино. На моей памяти это, пожалуй, только третий такой случай. Все мы помним, как после сериала „Королевский гамбит“ вдруг везде стали снимать Аню Тейлор-Джой (например, на носу спин-офф „Безумного Макса“ с ней в главной роли). Ещё – так уж получилось – я как-то отчётливо зафиксировал момент восхождения Тимоти Шаламе, начиная с „Зови меня своим именем“ (кстати, того же Гуаданьино) и разных „Ледибердов“ и „Осеней в Нью-Йорке“). Очень может быть, что как раз Гуаданьино имеет это чутьё, находить новых суперзвёзд и запускать их поближе туда, к космосу.
Я не про Зендаю, если что. С ней все понятно, она уже готовая звезда. Я про Джоша О’Коннора, который вдруг – как раньше Шаламе – стал везде. Только нет же, не везде же - всего второй фильм я вижу с ним за короткое время (после „Химеры“ Аличе Рорвахер). Просто это, во-первых, действительно очень короткий промежуток между фильмами так влияет. Ну, а во-вторых, видимо, харизма О’Коннора, которая делает так, что увидев его вот эту ехидную улыбочку, которую он в „Претендентах“ распространяет направо и налево, забыть его уже невозможно.
В общем, есть три теннисиста. Два мальчика, которые дружат, и играют в паре, а в личных соревнованиях, естественно, доходят друг против друга до финала, и девочка. Девочка, во-первых, хорошо играет, во-вторых, из разряда „суперхот“ (ну Зендая, ну что вы хотите). И оба мальчика, правильный, но скучный Арт (Майкл Файст), и харизматичный, но неправильный Патрик (О’Коннор) в девочку не то влюбляются, не то ещё что. Их не поймёшь толком, особенно Патрика, который, как кажется, делает всё только назло Арту, только из спортивного соперничества и по приколу.
И девочка, после того, как спровоцировала их на поцелуй между собой, говорит, что даст свой номер телефона тому, кто выиграет финал турнира.
И, понятно, примерно с этого момента дружба между мальчиками заканчивается. Каждый пытается добиться внимания Зендаи (то есть, ее героини, но неважно), каждый своими силами стремится показать, что он круче другого.
Так оно дальше и продолжается. Потом один из мальчиков идет вверх, в первую десятку АТП, второй прозябает по челленджерам, потому что мотивации нет, Зендая не с ним. Cама же девочка получает травму и прерывает свою карьеру в самом её начале.
Проходит время и мальчики – уже в виде мужиков за тридцать (хотя кого они обманывают, это всё те же мальчики с повышенным уровнем тестостерона и бог знает чего там еще) встречаются на малозначительном турнире, на который приезжают с разными целями. Арт – чтобы успокоиться перед Открытым чемпионатом США, Патрик – чтобы заработать немного денег. И девочка, ставшая тем временем женой и тренером Арта, туда тоже, естественно, приезжает. И, конечно, можно предположить, что она на самом деле по-прежнему любит, или хотя бы просто хочет Патрика (по тому, как выстроены характеры в этом кино только дурак бы не предпочел О’Коннора Файсту), который когда-то давно ее однажды сильно обидел.
Фильм хорош тем, что не одновременно не даёт никаких ответов и даёт их все. Почти любая интерпретация может оказаться верной. На самом деле девочка хочет вернуться к Патрику. На самом деле она хочет унизить Патрика и сделать Арта первой ракеткой мира. На самом деле дело вообще не в девочке, просто Патрик и Арт любят друг друга. Выбор за вами.
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