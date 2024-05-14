Во Франции 23 раза пытались сорвать эстафету олимпийского огня

„Благодаря подготовке и повышенной бдительности сотрудников МВД удалось предотвратить 23 попытки нарушить непрерывное проведение олимпийских мероприятий, связанных с эстафетой огня“, — написал Дарманен в соцсетях.

Ранее сообщалось, что эстафете олимпийского огня пытались помешать не только прямые противники проведения олимпиады, но и пропалестинские активисты, борцы с изменением климата и защитники прав мигрантов.

Олимпийский огонь прибыл во Францию из Греции 8 мая. Он был доставлен в Марсель на борту старинного парусника „Белем“. Эстафета олимпийского огня по территории страны продлится более двух месяцев и завершится 26 июля на церемонии открытия Игр на стадионе „Стад де Франс“. За это время олимпийский огонь должен преодолеть расстояние в 12 тыс. километров.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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