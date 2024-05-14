Во Франции 23 раза пытались сорвать эстафету олимпийского огня(1)
МВД Франции за минувшую неделю предотвратило 23 попытки помешать эстафете олимпийского огня. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен, пишет Sportmail.
„Благодаря подготовке и повышенной бдительности сотрудников МВД удалось предотвратить 23 попытки нарушить непрерывное проведение олимпийских мероприятий, связанных с эстафетой огня“, — написал Дарманен в соцсетях.
Ранее сообщалось, что эстафете олимпийского огня пытались помешать не только прямые противники проведения олимпиады, но и пропалестинские активисты, борцы с изменением климата и защитники прав мигрантов.
Олимпийский огонь прибыл во Францию из Греции 8 мая. Он был доставлен в Марсель на борту старинного парусника „Белем“. Эстафета олимпийского огня по территории страны продлится более двух месяцев и завершится 26 июля на церемонии открытия Игр на стадионе „Стад де Франс“. За это время олимпийский огонь должен преодолеть расстояние в 12 тыс. километров.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
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