Мнение
14.05.2024, 12:35

МНЕНИЕ | Экономист в погонах. На смену Сергею Шойгу пришел Андрей Белоусов: почему его назначение не поможет России в войне

 
Лев Кадик
журналист
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
ФОТО: Sputnik Photo Agency | via REUTERS

Поздно вечером 12 мая Владимир Путин внес в Совет Федерации РФ новую кандидатуру министра обороны. Вместо Сергея Шойгу (на фото), возглавлявшего ведомство последние 12 лет, российский лидер предложил кандидатуру экономиста, вице-премьера Андрея Белоусова. Эксперты и источники Delfi в Москве скептически оценивают возможности Белоусова и считают новое назначение усилением влияния гражданской бюрократии, пишет Delfi.lv.

Поздно вечером 12 мая Владимир Путин внес в Совет Федерации РФ новую кандидатуру министра обороны. Вместо Сергея Шойгу, возглавлявшего ведомство последние 12 лет, российский лидер предложил кандидатуру экономиста, вице-премьера Андрея Белоусова. Эксперты и источники Delfi в Москве скептически оценивают возможности Белоусова и считают новое назначение усилением влияния гражданской бюрократии.

Замена Шойгу на Белоусова оказалась единственным изменением, которое Путин внес в состав силового блока правительства. Никаких изменений не произошло и в сфере внешней политики - министр иностранных дел Сергей Лавров сохранил свое кресло. Шойгу теперь будет секретарем Совета Безопасности вместо Николая Патрушева.

RusDelfi
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