МНЕНИЕ | Экономист в погонах. На смену Сергею Шойгу пришел Андрей Белоусов: почему его назначение не поможет России в войне
Поздно вечером 12 мая Владимир Путин внес в Совет Федерации РФ новую кандидатуру министра обороны. Вместо Сергея Шойгу (на фото), возглавлявшего ведомство последние 12 лет, российский лидер предложил кандидатуру экономиста, вице-премьера Андрея Белоусова. Эксперты и источники Delfi в Москве скептически оценивают возможности Белоусова и считают новое назначение усилением влияния гражданской бюрократии, пишет Delfi.lv.
Поздно вечером 12 мая Владимир Путин внес в Совет Федерации РФ новую кандидатуру министра обороны. Вместо Сергея Шойгу, возглавлявшего ведомство последние 12 лет, российский лидер предложил кандидатуру экономиста, вице-премьера Андрея Белоусова. Эксперты и источники Delfi в Москве скептически оценивают возможности Белоусова и считают новое назначение усилением влияния гражданской бюрократии.