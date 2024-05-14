МНЕНИЕ | Экономист в погонах. На смену Сергею Шойгу пришел Андрей Белоусов: почему его назначение не поможет России в войне

Поздно вечером 12 мая Владимир Путин внес в Совет Федерации РФ новую кандидатуру министра обороны. Вместо Сергея Шойгу, возглавлявшего ведомство последние 12 лет, российский лидер предложил кандидатуру экономиста, вице-премьера Андрея Белоусова . Эксперты и источники Delfi в Москве скептически оценивают возможности Белоусова и считают новое назначение усилением влияния гражданской бюрократии.

Замена Шойгу на Белоусова оказалась единственным изменением, которое Путин внес в состав силового блока правительства. Никаких изменений не произошло и в сфере внешней политики - министр иностранных дел Сергей Лавров сохранил свое кресло. Шойгу теперь будет секретарем Совета Безопасности вместо Николая Патрушева.