Ласнамяэ
14.05.2024, 12:56

В Ласнамяэ вновь пройдет велозаезд

 
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Во вторник, 21 мая с 18 часов Velomarket OÜ проведёт в Ласнамяэ велозаезд.

Участники велозаезда собираются в 17.30 перед магазином Velomarket (Тяхесаю теэ, 31). Старт будет дан в 18 часов.

Велозаезд продлится ориентировочно 1 час. Мероприятие бесплатное и не требует предварительной регистрации. К участию приглашаются все любители активного вида отдыха. На протяжении заезда будет несколько остановок. Длина дистанции позволит принять в нем участие всем желающим вне зависимости от возраста. Заезд проведут работники магазина Velomarket, они же сообщат всю необходимую информацию о маршруте.

Каждый, кто хочет принять участие в велозаезде, но еще не имеет велосипеда, может приобрести его в магазине Velomarket. Ознакомится с ассортиментом товара можно на САЙТЕ.

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