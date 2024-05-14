Российский „царь-мангал“: спасает ли танки от украинских дронов-камикадзе стальной сарай?
Историческое противостояние танка и противотанкового оружия, резко обострившееся во время войны в Украине, привело к появлению на поле боя странных конструкций, которые были немыслимы до начала российского вторжения.
„Царь-мангал“, „сарай“, „гараж“ — так на войне, а следом и в соцсетях и прессе, стали называть угловатые, громоздкие защитные сооружения на броне танков, преимущественно российских, которые призваны спасти от FPV-дронов, пишет Русская служба Би-би-си.
Массовое появление таких беспилотников над полем боя в конце лета — начале осени 2023 года стало настоящим бичом для бронетехники с обеих сторон. Но более активно их использовали ВСУ.
Были случаи, когда атакующую колонну с танками и БМП удавалось остановить только с помощью дронов.
Одно из главных достоинств такого дрона — возможность выбора места удара, то есть самым простым способом защититься от него будет закрыть вообще всё, чтобы у танка или другой бронемашины осталось как можно меньше открытых мест.
Так и появились на поле боя сначала сетки — их прозвали „мангалами“, потом они превратились в сплошные экраны, а в конце концов эти экраны эволюционировали в то, что своим видом больше всего напоминает сарай.
Дешево и эффективно
FPV-дроны с кумулятивными боеприпасами — не просто очень эффективное оружие, но и доступное и недорогое.
Это маленькие ударные беспилотники, которые могут транслировать видео на специальные очки оператора. FPV расшифровывается как first person view, или в переводе на русский — „вид от первого лица“.
Невысокая цена делает их доступным средством борьбы с техникой, а дальность позволяет поражать цели в тылу.
Поскольку дрон летит на небольшой скорости, а оператор видит через очки, куда он направляется, то этот беспилотник может ударить в незащищенную часть бронемашины — у оператора есть достаточно времени, чтобы выбрать место удара.
Оснащенные кумулятивными боевыми частями, эти дроны выводят из строя даже танки, которые лучше всего защищены на поле боя.
Кумулятивные боеприпасы появились еще во времена Второй мировой войны. Знаменитые немецкие фаустпатроны или американские базуки использовали в своих боеприпасах именно кумулятивный эффект.
При взрыве такого боеприпаса за счет его сложной формы формируется тонкая струя раскаленного металла, которая, двигаясь на огромной скорости, пробивает толстую броню. Снаряд при этом может лететь на небольшой скорости, и его не обязательно запускать при помощи мощной пушки.
Теоретически его можно даже просто кинуть рукой, если подобраться к цели поближе.
Как спасаться от FPV-дронов?
Поскольку эффективность такого оружия — в совокупности качеств управляемого беспилотника и кумулятивного боеприпаса, то бороться с ним можно по двум направлениям: мешать дрону подлетать к цели и защищать ее от действия кумулятивной струи.
У таких боеприпасов есть слабая сторона. Кумулятивная струя теряет свои свойства, если боеприпас срабатывает на удалении от брони.
Кроме того, эту струю можно рассеять, если на пути сработает взрывчатка. Так действуют блоки динамической защиты (ДЗ) — те самые „кирпичи“ на броне танков и другой техники. Они заполнены взрывчаткой и срабатывают при попадании кумулятивного боеприпаса.
Однако FPV-дрон может выбрать ту часть танка, на которой нет этих блоков, и ударить туда.
Полностью закрыть любую бронемашину блоками ДЗ невозможно, и поэтому самый радикальный и надежный способ — построить вокруг нее укрытие.
При попадании кумулятивного боеприпаса в такое укрытие струя не сможет пробить броню, ей не хватит расстояния от стенки „мангала“.
„Царь-мангалы“ при всей их неказистости оказались довольно эффективным средством против FPV-дронов. По крайней мере в одном из эпизодов — в середине апреля в боях в районе Красногоровки.
Тогда танку, полностью закрытому большим кожухом, удалось прорваться в село Красногоровка, которая тогда еще находилась под контролем ВСУ, и невредимым вернуться назад. Для обычного танка это было бы слишком рискованно.
Радиоэлектронная борьба
Помимо физической защиты танка, конструкция „царь-мангала“ подразумевает установку системы радиоэлектронной борьбы [РЭБ].
Коробки с антеннами, установленными сверху „мангалов“, заметны на кадрах, снятых коптерами.
В широком смысле радиоэлектронная борьба включает в себя много различных технологий и методов, но в данном случае единственная задача этих систем — заглушить помехами частоту, на которой работает связь оператора с дроном.
Теоретически эта задача решается с помощью анализатора частот, который позволяет определить ту, которая активна в данный момент.
На деле же противостояние РЭБ и дронов упирается в то, что могут быть использованы несколько дронов на разных частотах, заглушить которые танку с его небольшой станцией помех трудно.
Как объяснил Русской службе Би-би-си украинский военный эксперт Андрей Тарасенко, энергосистема танка не рассчитана на работу достаточно мощной станции РЭБ, которая перекрывала бы много частот.
Поэтому на танках вместе с мощными системами РЭБ часто возят генераторы и аккумуляторы.
Про одну такую атаку рассказал украинский волонтер и блогер Сергей Флэш: „Вошла колонна брони РФ. Наши FPV падали как мухи на всех частотах, потому что на главном танке ехал РЭБ монстр. „Безумный Макс“ здесь отдыхает. На палете россияне собрали в кучу ужасную конструкцию из всего, что было. По кругу три панели патч антенн 800/900/2.4/5.8 и к этому всего прибавили блоки на 700-1000 диапазоны. Сверху на каких-то досках и по кругу. Все это привязали веревками. На броню поставили генератор и АКБ“.
Эта конкретная атака провалилась — „РЭБ-монстра“ пилоты украинских FPV-дронов все-таки одолели.
Однако так происходит далеко не всегда, и в российских телеграм-каналах публикуют видео с неудачными атаками беспилотников.
Простое решение против простых угроз
Хотя российские военные блогеры считают это решение эффективным (и это подтверждают украинцы), ВСУ все-таки не торопится строить такие же конструкции.
По словам Андрея Тарасенко, прежде всего это связано с тем, что в последние месяцы ВСУ в основном оборонялись и, соответственно, реже маневрировали танками на открытой местности, так что им просто не нужно было придумывать такие способы.
Кроме того, по словам эксперта, „царь-мангалы“ имеют и свои недостатки: они мешают маневрировать танку в городе и лесу, ограничивают сектор обстрела пушки — танк вынужден наводиться, разворачиваясь корпусом, „мангал“ увеличивает вес танка, снижая ресурс ходовой части, двигателя, трансмиссии.
„Нашли решение, частичное решение проблемы. Но это решение временное и снижающее, естественно, характеристики и качества танка, который применяться по своему основному назначению не может. Всю эту ситуацию спасает то, что по тем или иным причинам в ходе этих прорывов нет столкновений с танками противоборствующей стороны и нет применения противотанковых управляемых ракет, для которых этот шалаш абсолютно никакой преграды не представляет“, — сказал он.
Поскольку металл, которым обшиты „сараи“ на танках, по своим свойствам далек от броневой стали, то для артиллерийских снарядов, особенно подкалиберных, он действительно не представляет никакой проблемы.
По словам Андрея Тарасенко, FPV-дроны в определенном смысле тоже являются кустарным средством борьбы с танками, и в них используются довольно слабые кумулятивные заряды.
В противотанковых ракетах заряд более мощный, он действует на большем расстоянии от брони, не теряя свойств, и поэтому в таких ситуациях, считает эксперт, это средство танк не спасет.
Щит и меч
FPV-дроны и „царь-мангалы“ стали очередным витком „противостояния щита и меча“ — так называют эволюцию оружия нападения и средств защиты. Примером такого противостояния, например, являются удары морских безэкипажных катеров и поиск средства борьбы с ними.
Появление кумулятивных боеприпасов во Второй мировой также привело к появлению импровизированных средств защиты — на советских танках устанавливали решетчатые экраны, а американцы обкладывали танки мешками с песком.
Но в результате ни то, ни другое средство не стало постоянным. Во времена холодной войны появилась динамическая защита бронетехники, блоки которой используются до сих пор, в разных странах были также созданы системы активной защиты — они отслеживали подлетающий боеприпас и уничтожали его встречным выстрелом специального заряда со шрапнелью. В 1970-е годы была разработана комбинированная многослойная броня, которая также позволяет бороться с кумулятивными боеприпасами.
В ответ на это разработчики противотанковых средств создали тандемные кумулятивные боеприпасы, которые состоят из двух, установленных один за одним — первый пробивает защиту, экран или блок ДЗ, а второй — броню.
Появились противотанковые ракеты, которые поражают танк в верхнюю часть, где броня более тонка, чем сбоку.
Каждый шаг в этом противостоянии становился проблемой для конструкторов из противоположного „лагеря“, заставляя их придумывать ее решение.
Как рассказал Тарасенко, решение проблемы FPV-дронов будет найдено, и это точно не будут „царь-мангалы“, хотя судя по его описаниям, это будут более легкие экраны в комбинации с более совершенными системами радиоэлектронной борьбы, то есть принципиально они будут использовать ту же схему — прикрыть технику от удара и попытаться заблокировать сигнал дрона.
Система активной защиты, как рассказал Андрей Тарасенко, в ее нынешнем виде не очень подходит для борьбы с дронами, потому что они подлетают на сравнительно небольшой скорости. Такие системы рассчитаны на борьбу с ракетами, которые летят гораздо быстрее, а если их настроить против медленных целей, то они начнут срабатывать против комьев земли, которые вылетают из-под гусениц своего или другого танка поблизости.
„То есть это не является решением против такого массового и дешевого средства. Естественно, если рассмотреть их возможную эволюцию не в виде радиолокационных каналов, а каналов визуальной идентификации объектов при помощи искусственного интеллекта и применения более легких специализированных контрбоеприпасов, это, конечно, возможно, но разработка займет месяцы, если не годы“.
Еще одним способом борьбы с FPV-дронами могут стать беспилотники-истребители. Их предлагает разработать российский танковый эксперт Виктор Мураховский.
Воздушные бои между дронами уже происходили на этой войне, однако до появления дронов-истребителей еще довольно далеко. Тем не менее это противостояние только началось, а во время войны развитие вооружений и военной техники происходит намного быстрее.
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