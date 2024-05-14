Российский „царь-мангал“: спасает ли танки от украинских дронов-камикадзе стальной сарай?

Массовое появление таких беспилотников над полем боя в конце лета — начале осени 2023 года стало настоящим бичом для бронетехники с обеих сторон. Но более активно их использовали ВСУ.

Были случаи, когда атакующую колонну с танками и БМП удавалось остановить только с помощью дронов.

Одно из главных достоинств такого дрона — возможность выбора места удара, то есть самым простым способом защититься от него будет закрыть вообще всё, чтобы у танка или другой бронемашины осталось как можно меньше открытых мест.

Так и появились на поле боя сначала сетки — их прозвали „мангалами“, потом они превратились в сплошные экраны, а в конце концов эти экраны эволюционировали в то, что своим видом больше всего напоминает сарай.

Дешево и эффективно

FPV-дроны с кумулятивными боеприпасами — не просто очень эффективное оружие, но и доступное и недорогое.

Это маленькие ударные беспилотники, которые могут транслировать видео на специальные очки оператора. FPV расшифровывается как first person view, или в переводе на русский — „вид от первого лица“.

Невысокая цена делает их доступным средством борьбы с техникой, а дальность позволяет поражать цели в тылу.

Поскольку дрон летит на небольшой скорости, а оператор видит через очки, куда он направляется, то этот беспилотник может ударить в незащищенную часть бронемашины — у оператора есть достаточно времени, чтобы выбрать место удара.

Оснащенные кумулятивными боевыми частями, эти дроны выводят из строя даже танки, которые лучше всего защищены на поле боя.

Кумулятивные боеприпасы появились еще во времена Второй мировой войны. Знаменитые немецкие фаустпатроны или американские базуки использовали в своих боеприпасах именно кумулятивный эффект.

При взрыве такого боеприпаса за счет его сложной формы формируется тонкая струя раскаленного металла, которая, двигаясь на огромной скорости, пробивает толстую броню. Снаряд при этом может лететь на небольшой скорости, и его не обязательно запускать при помощи мощной пушки.