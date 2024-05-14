Боксер умер после удара в висок в дебютном профессиональном бою

Лаваль пропустил удар в четвертом раунде и упал. Судья остановил бой и вызвал врачей. Боксера отвезли в больницу, где констатировали его смерть, пишет РБК.

Очевидец рассказал The Sun, что соперник попал Лавалю в висок и после потери сознания боксера пытались реанимировать около 20 минут на глазах у зрителей.

Бой Лаваля был первым в карде, оставшиеся поединки отменили.

Британский боксерский совет по контролю, который выступает руководящим органом профессионального бокса в стране, выразил соболезнования в связи со смертью спортсмена.

Соперником Лаваля был португалец Малам Валера, который провел в профессионалах уже шесть поединков.

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