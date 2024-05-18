18.05.2024, 18:02
„Зачем сидеть и страдать?!“ Год назад семья предпринимателя Алины Лисиной переехала из Латвии на Канары - что сейчас
ФОТО: Erakogu
Весной 2023-го года успешный специалист по маркетингу, создатель агентства BlueWhite, организатор бизнес-завтраков и женских ретритов Алина Лисина решила вместе с дочками переехать из Латвии на Канары. На Rus.Delfi.lv историю Алины прочли десятки тысяч человек. Год спустя Rus.Delfi.lv поговорил о том, оправдались ли ее надежды и не хочется ли вернуться назад.
Предприниматель, строящая комьюнити успешных людей, свободно владеющая латышским и английским языками, Алина казалась последним кандидатом на выезд. Не удивительно, что ее прощальный пост в соцсетях „Я уезжаю из Латвии“ собрал рекордное число отзывов. Через одного люди сообщали, что они либо „уже уехали“, либо „сидят на чемоданах“, либо „задумались всерьез“.
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