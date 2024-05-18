„Зачем сидеть и страдать?!“ Год назад семья предпринимателя Алины Лисиной переехала из Латвии на Канары - что сейчас

Предприниматель, строящая комьюнити успешных людей, свободно владеющая латышским и английским языками, Алина казалась последним кандидатом на выезд. Не удивительно, что ее прощальный пост в соцсетях „Я уезжаю из Латвии“ собрал рекордное число отзывов. Через одного люди сообщали, что они либо „уже уехали“, либо „сидят на чемоданах“, либо „задумались всерьез“.

На тот момент Алина не загадывала, будет отъезд навсегда или временно. „Я даже не говорю про экономический кризис, про ужасающие дороги, про выросшие цены на продукты и коммунальные, которые сравнялись с какой-нибудь Финляндией… — объясняла причины отъезда Алина. — Я говорю про атмосферу, ощущения, когда идешь по городу и кажется, что он вымер. Когда общаешься с людьми, и все знакомые планируют уезжать, когда понимаешь, что твои русские дети, на каком бы языке они ни учились, будут здесь нежеланными“.