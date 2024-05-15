За рубежом
15.05.2024, 18:48

ВИДЕО | Лучше, чем в Эстонии. Как строят новую тюрьму в Латвии: 4 км забора, без VIP-камер, прогулки - на крыше

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Кадр из видео
Кадр из видео
ФОТО: Erakogu

Инфраструктура латвийских тюрем давно устарела и не отвечает современным стандартам. По этой причине в Латвии не только занимаются реновацией действующих исправительных учреждений, но и строят новую, современную тюрьму в Лиепае. Планируется, что инфраструктура новой тюрьмы также даст больше возможностей для содействия ресоциализации заключенных, пишет Rus.Delfi.lv.

Из шести зданий тюремного комплекса на сегодня полностью построены два. Продолжается возведение последнего этажа и крыши двух крупнейших корпусов - жилых помещений для заключенных. Ведутся работы и над остальными зданиями.

„В Лиепае смогут одновременно отбывать наказание 1200 заключенных, - сообщил госсекретарь Министерства юстиции Михаил Папсуевич. - По плану там круглосуточно в четыре смены будут работать 400 сотрудников. На практике это в каждую смену - по 100 человек. Все, благодаря тому, что уже сегодня мы можем использовать гораздо больше технологий, построить гораздо больше новых тюрем, а также адаптировать логистические решения, которые ранее уже были реализованы при строительстве современных тюрем по всему миру“, - отметил Папсуевич.

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