15.05.2024, 18:48
ВИДЕО | Лучше, чем в Эстонии. Как строят новую тюрьму в Латвии: 4 км забора, без VIP-камер, прогулки - на крыше(2)
ФОТО: Erakogu
Инфраструктура латвийских тюрем давно устарела и не отвечает современным стандартам. По этой причине в Латвии не только занимаются реновацией действующих исправительных учреждений, но и строят новую, современную тюрьму в Лиепае. Планируется, что инфраструктура новой тюрьмы также даст больше возможностей для содействия ресоциализации заключенных, пишет Rus.Delfi.lv.