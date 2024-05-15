ВИДЕО | Лучше, чем в Эстонии. Как строят новую тюрьму в Латвии: 4 км забора, без VIP-камер, прогулки - на крыше

Из шести зданий тюремного комплекса на сегодня полностью построены два. Продолжается возведение последнего этажа и крыши двух крупнейших корпусов - жилых помещений для заключенных. Ведутся работы и над остальными зданиями.

„В Лиепае смогут одновременно отбывать наказание 1200 заключенных, - сообщил госсекретарь Министерства юстиции Михаил Папсуевич. - По плану там круглосуточно в четыре смены будут работать 400 сотрудников. На практике это в каждую смену - по 100 человек. Все, благодаря тому, что уже сегодня мы можем использовать гораздо больше технологий, построить гораздо больше новых тюрем, а также адаптировать логистические решения, которые ранее уже были реализованы при строительстве современных тюрем по всему миру“, - отметил Папсуевич.