„Все перешло в стадию войны на истощение“. Почему Белоусов стал министром обороны
Владимир Путин поздно вечером в воскресенье предложил назначить на должность министра обороны экономиста Андрея Белоусова. Почти 12 лет этот пост занимал Сергей Шойгу. Решение Путина неожиданное, но довольно прагматичное для страны, которая собирается воевать еще много лет, передает Русская служба Би-би-си.
„Теперь военная операция у нас является частью экономической деятельности. То есть теперь война — это так же регулярно, как строение бюджета, как изменение ставки ЦБ, как биржевые сводки — все, навсегда“, — такой сигнал экономист Владислав Иноземцев* увидел в назначении Андрея Белоусова на пост министра обороны.
По его мнению, Путин своим решением закрепил войну в качестве „важного направления правительственной деятельности до конца [своих] земных дней“.
„Все перешло в стадию войны на истощение. А война на истощение, на самом деле, означает, что кто может больше производить военных ресурсов, боеприпасов и так далее, [тот и выигрывает]. То есть это такая экономическая история“, — соглашается с ним Рубен Ениколопов, профессор Университета Помпеу Фабра (Барселона).
Назначение Белоусова для большинства стало неожиданным. Например, издание The Bell* назвало его „сенсацией“. И это действительно так: хотя гражданский чиновник далеко не в первый раз в российской истории оказывается в кресле министра обороны, Андрей Белоусов — очень необычная кандидатура.
Белоусов сравнительно поздно пришел на госслужбу. Сын советского экономиста Рэма Белоусова, он сделал академическую карьеру. В 2000 году он основал Центр макроэкономического анализа и прогнозирования. В 2005 году он прославился докладом, в котором фактически предсказал кризис 2008–2009 годов. Параллельно был экономическим консультантом у ряда глав правительства, например, Михаила Касьянова* и Евгения Примакова. Его брат до сих пор работает в ЦМАКП и высказывает там необычные идеи, например, о том, как заставить „молодых богатых“ — тех, кто заработал на войне — вкладывать деньги в экономику.
Карьера Белоусова во власти началась в 2006 году — он стал заместителем министра экономического развития при Германе Грефе. А в 2008 году начал тесно работать с Владимиром Путиным, заняв должность главы департамента экономики и финансов в его правительстве. Затем он был министром экономики, советником Путина, первым вице-премьером, то есть вторым человеком в правительстве Михаила Мишустина и даже исполняющим обязанности премьера на период болезни Мишустина.
Переход на пост министра — формальное понижение, но только не в воюющей России 2024 года: Белоусов возглавил ведомство, через которое проходят огромные финансовые потоки.
Идеологическое совпадение
„Он вообще такой консервативный и государственник, но экономические взгляды у него левого толка — в советском понимании. У него советское видение. Это не значит, что он за плановую экономику, но он за контроль, за регулирование со стороны государства. Можно попечатывать деньги. Не надо такую жесткую монетарную политику проводить, надо больше регулировать“, — рассказал Би-би-си бывший премьер Михаил Касьянов.
Когда тот возглавлял правительство, Белоусов работал его советником: „Его советы про макроэкономику или финансовую стабильность я не слушал. А с анализом и выводами по текущей ситуации в промышленности, в различных отраслях он мне был полезен“.
„Он жесткий, большевик и никакой не либерал. И боюсь, не очень хороший экономист. Такой больше эксперт порассуждать, чем делать руками“, — говорит о Белоусове собеседник Би-би-си, знакомый с ним.
„Надо было убрать Шойгу, чтобы командовать единолично и поставить кого-то, кто никогда не повернет армию против него, — объясняет он логику назначения. — А Мишустина он достал. Тот его выдавливал из правительства — и выдавил“.
О тяге Белоусова ко всему советскому говорит даже история его кабинета, рассказывает телеграм-канал Faridaily. В 2013 году, когда Белоусов стал помощником президента по экономике, он въехал в бывший кабинет генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева на Старой площади. „На стене висела карта СССР, которой пользовался Брежнев. Мебель также оставалась в советской стилистике. Такой кабинет хорошо соответствовал взглядам Белоусова на экономику“, — пишет Faridaily.
Андрея Белоусова чаще всего описывают как государственника или сторонника кейнсианства. Проще говоря, сторонника активного вмешательства государства в экономику — например, с помощью регулирования или инвестиций. Он был одним из сторонников того, чтобы государство больше вкладывало в экономику, а не создавало резервный фонд.
„Он действительно очень профессиональный человек в своей области. Экономический блок правительства — это очень профессиональные технократы. Но про Белоусова известно — наверное, про единственного человека во всем экономическом блоке — то, что его мировоззрение, условно говоря, совпадает с мировоззрением Путина по поводу того, что Россия противопоставляет себя западному миру, что она должна быть самостоятельна и так далее. Неслучайно были слухи, что он единственный человек во всем экономическом блоке, который поддержал в 2014 году аннексию Крыма“, — объясняет Ениколопов.
Источник издания The Bell формулирует эту идею еще проще: Белоусов — это экономист, который верит, что Россия окружена кольцом врагов. А Иноземцев его называет „Патрушевым номер два от экономики“ — он имеет в виду бывшего секретаря Совбеза Николая Патрушева, известного своими очень консервативными взглядами. „Как человек, который способен решать задачи, стоящие сейчас перед путинской системой, он, в общем-то, я думаю, очень адекватен“, — оговаривается Иноземцев.
The Bell пишет и о религиозности Белоусова: он „периодически служит“ в одном из храмов Владимирской области. Собеседник Би-би-си, знакомый с Белоусовым, добавляет, что тот интересуется современным искусством и часто бывает на выставке Cosmoscow: „Ходит с [бывшим председателем ВЭБа Сергеем] Горьковым обычно, берет экскурсовода, все внимательно осматривает. Видимо, что-то и покупает“.
„Редкий случай, когда научный теоретик стал хорошим практиком“, — рассказывает еще один собеседник Би-би-си, знающий Белоусова по работе в Администрации президента. По его словам, Белоусов всегда четко, понятно и разумно формулирует свои мысли и быстро решает вопросы.
„Незачем долго рассуждать о необходимости того или иного действия: есть сроки, ответственные, дорожная карта — и побежали“, — описывает принципы работы Белоусова собеседник Би-би-си. „Абсолютно технократичный, никакого юмора в разговорах, начинает морщиться, когда несут чушь. И сам глупостей не говорит“, — говорит он.
„Про него известно, что у него лояльность не личная Путину, а у него просто идеологическое совпадение. И это очень важно, потому что на самом деле это гораздо серьезнее, чем личная лояльность. Потому что во всех автократических режимах всегда приходится выбирать между лояльностью и компетентностью, а тут не приходится — он действительно по мировоззрению подходит“, — добавляет Ениколопов.
То, что Белоусов-государственник нравится Путину, уверен Касьянов. По его мнению, президент рассчитывает, что новый министр будет „очень энергично и четко контролировать происходящее в Минобороны, наведет порядок, в том числе в финансах и в различных хозяйственных делах, вопросах снабжения и вопросах выплат“.
„В общем, будет контролировать все и вся, главное — обеспечивать правильность оборонного заказа, который будет формироваться под его руководством“, — считает бывший премьер. Касьянов считает, что назначения говорят о том, что военно-промышленный комплекс становится локомотивом всей экономики России, а правильность взаимодействия внутри системы обеспечат два человека — Белоусов и новый первый вице-премьер Денис Мантуров: „Поэтому вывод такой я делаю, что Путин все-таки готовится продолжать войну на истощение“.
Экономист на посту министра обороны
„[Назначение Белоусова] — это такое официальное признание, что основным двигателем российской экономики в настоящий момент является именно оборонный комплекс. То есть мы все понимаем, что тот экономический рост, который наблюдается сейчас в России, это, прежде всего, за счет госрасходов. И львиная часть госрасходов связана с оборонно-промышленным комплексом“, — считает Ениколопов.
За военную составляющую отвечает не Министерство обороны, а Генштаб, руководство которого не поменялось. А вот Минобороны во главе с Белоусовым, по словам Ениколопова, будет как раз отвечать за развитие военно-промышленного комплекса и за „наведение мостов“ между ним и экономикой в целом.
Би-би-си уже не раз писала о том, как война и массированный рост военных расходов меняет экономику. В первом квартале этого года российский ВВП, по оценке Центрального банка, вырос на 4,6%, а в 2023 году, по данным Росстата, — на 3,6%. Это высокие темпы роста для российской экономики. И основная причина этого в высоких государственных расходах — прежде всего, на войну и ВПК.
„Роль Минобороны и его значение как ведомства, распределяющего деньги (за годы, которые им управлял Сергей Шойгу — Би-би-си), росло. Сейчас на Минобороны приходится треть расходов бюджета […] И эти огромные деньги расходовались без системной концепции, без системного подхода. Это не очень хорошо, потому что оказывает влияние не только на военную машину в плане ее возможности вести войну, но и на экономику страны, учитывая, какое значение у нас военные расходы имеют для промышленности. Ну и на все подряд, не только на закупку вооружений, на содержание войск, еду, медицину, снаряжение, оборудование и вплоть до горючего. Все это надо расходовать эффективно“, — объясняет Би-би-си российский военный эксперт, попросивший об анонимности.
Новый министр обороны, как считает эксперт, в первую очередь должен будет провести аудит расходов Министерства обороны, прежде чем можно будет говорить о концепции развития вооруженных сил на среднесрочную и долгосрочную перспективу. „Главная задача нового министра, учитывая его экономическую специализацию, — наладить эффективный процесс расходования средств, наладить системное видение этого расходования, то есть предложить стратегию, в рамках которой будет расходоваться треть бюджета страны“, — добавляет он.
„Порядочность — это 100% про Рэмыча. Он без кулака за спиной, всегда честен, но требовательный. Даже жесткий“, — вспоминает в разговоре с Faridaily один из бывших подчиненных Белоусова. В отличие от Сергея Шойгу и других бывших министров обороны Белоусов никогда не становился героем антикоррупционных расследований и не был вовлечен в крупные скандалы.
Предшественник Сергея Шойгу Анатолий Сердюков был отправлен в отставку в октябре 2012 года из-за причастности к делу о махинациях с собственностью министерства. Он находился в статусе свидетеля и не был осужден.
Несколько недель назад был арестован замминистра обороны Тимур Иванов. Его подозревают в получении взятки.
Еще одного заместителя Шойгу уволили год назад, в конце апреля 2023 года. Михаил Мизинцев лишился должности заместителя министра обороны России по материально-техническому обеспечению всего через восемь месяцев после назначения. Он начал работать за три дня до объявления так называемой частичной мобилизации в сентябре 2022 года, которая обнажила проблемы со снабжением войск. Дошло даже до того, что главы двух думских комитетов попросили генпрокуратуру разобраться с проблемами снабжения тыла.
В 2015 году Шойгу и его дочь Ксения стали героями расследования Фонда борьбы с коррупцией. Тогда ФБК (признан экстремистской организацией и запрещен в России) опубликовал материал, в котором рассказал о загородном доме министра в форме пагоды предположительной стоимостью в 18 млн долларов. Согласно расследованию Фонда, владелицей участков, на которых построен дом, в 2009–2010 годы в случае одного из них и в 2009-11 годах — во втором, была 18-летняя Ксения Шойгу. Семья Шойгу отвергала все обвинения.
Возможна ли реформа российской армии?
Большинство министров обороны, назначенных Владимиром Путиным, все же пытались так или иначе реформировать армию. В 2001–2007 годах при Сергее Иванове разрабатывалась концепция реформы армии, но реализовал ее уже его сменщик Анатолий Сердюков.
Сердюков в паре с начальником Генерального штаба Николаем Макаровым провел глубокую реформу, изменив структуру вооруженных сил, сократив армию, включая офицерский корпус, создал вместо шести военных округов четыре стратегических командования, закрыл ряд военных объектов и учебных заведений, передал на аутсорсинг питание военнослужащих и ремонт техники. Сердюков строил сравнительно небольшую, но профессиональную армию, и этот процесс был довольно болезненным, особенно для военных, многих из которых отправили в отставку.
После него министром назначили Сергея Шойгу, который на момент назначения имел воинское звание генерал армии — правда, не связанное с военной службой. Он 18 лет возглавлял МЧС. Хотя Шойгу поначалу и считался продолжателем дела Сердюкова, вскоре в российской армии начался „откат“ некоторых реформ. При Шойгу в России вновь появились военные округа, новые крупные соединения — дивизии и армии (Сердюков выступал за строительство армии на основе бригад).
При Шойгу российская армия стала активно закупать вооружения — этому способствовали инвестиции и реформы военно-промышленного комплекса, которые проводились при предыдущих министрах, но именно при нем закупки стали массовыми и регулярными.
В 2008 году война в Грузии вскрыла многие недостатки российской армии и привела к глубокой структурной реформе, но она всё-таки была для России победоносной. Война в Украине стала настоящим шоком для многих в России — вооруженные силы проявили себя совсем не так, как их рисовала пропаганда.
На посту министра обороны Сергей Шойгу, как отмечали российские военные эксперты, сумел построить при помощи пропаганды образ российской армии как мощной и непобедимой силы. В это вкладывались большие средства — достаточно вспомнить дорогостоящий парк „Патриот“ в Подмосковье. При этом попытки критиковать министра обороны в российской прессе пресекались административными методами.
Однако в Украине спустя месяц после начала вторжения российская армия была вынуждена сначала отступать от Киева, затем не смогла взять в окружение украинскую группировку в Донбассе. Когда осенью ВСУ провели быстрое наступление в Харьковской области, командование вооруженными силами РФ стали активно критиковать не только в соцсетях, блогах и медиа, но даже в губернаторском корпусе и Государственной думе.
Критика касалась и подготовки российских войск, и снабжения — по целому ряду направлений российская армия проигрывала украинской, и это проявлялось на поле боя. Сказывалась нехватка беспилотников, средств связи, даже медицинских аптечек.
„Я думаю, что проблема не столько в том, что экономика перестраивается, а в том, что военные плохо перестраиваются. К экономике нет особых претензий: военное производство, бюджет не трещит, не рассыпается, все деньги, которые хочет получить Путин, выдаются. То есть с экономикой, работающей на войну, проблем нет. Проблемы есть с военными, которые абсолютно не хотят работать в экономической системе координат. Потому что если такие потери будут продолжаться еще пару лет, то точно никаких денег не хватит — это просто абсолютно нерациональное с экономической точки зрения использование ресурсов, то, что происходит в самой армии“, — так описывает ситуацию в армии Иноземцев. Он считает, что Белоусова взяли в Министерство обороны именно для перестройки его работы.
Российский военный эксперт говорит, что о какой-то концепции развития вооруженных сил на среднесрочную перспективу пока говорить сложно — Россия все еще ведет большую и дорогостоящую войну. Пока стоит вопрос, по его словам, в налаживании закупок техники и оборудования.
„Стратегический курс руководства России — на то, что это всерьез и надолго, что вся российская экономика будет перестраиваться именно под такую стратегию, где оборонно-промышленный комплекс играет ведущую роль. Со всеми вытекающими на самом деле — потому что означает, что развернуть эту модель обратно будет очень тяжело и очень болезненно, перестроить на мирные рельсы военные заводы очень сложно, если вообще возможно в большинстве случаев“, — объясняет Ениколопов.
„Каждый год на этой войне гибнет по меньшей мере 100 000 человек, и, судя по всему, Путин хочет воевать бесконечно долго“, — добавляет Иноземцев.
Перед самым началом вторжения среди российских пропагандистов, а вслед за ними и у многих россиян, было убеждение, что „спецоперация“ продлится считанные дни, однако довольно скоро стало понятно, что воевать придется намного дольше.
Осенью 2022 года, после отступления российских войск из-под Херсона, война окончательно превратилась в позиционную. Цель военного конфликта такого типа — уничтожение ресурсов противника, и поэтому он называется войной на истощение.
В ней каждая сторона стремится снизить способность противника воевать. Достижение такой цели просматривается не настолько хорошо, и определить, как далеко до нее, трудно. Когда стало ясно, что российская „спецоперация“ вылилась именно в такой конфликт, комментаторы заговорили о том, что она продлится долго, вероятно — годы.
*Признаны российскими властями „иноагентами“