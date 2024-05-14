„Все перешло в стадию войны на истощение“. Почему Белоусов стал министром обороны

Карьера Белоусова во власти началась в 2006 году — он стал заместителем министра экономического развития при Германе Грефе. А в 2008 году начал тесно работать с Владимиром Путиным, заняв должность главы департамента экономики и финансов в его правительстве. Затем он был министром экономики, советником Путина, первым вице-премьером, то есть вторым человеком в правительстве Михаила Мишустина и даже исполняющим обязанности премьера на период болезни Мишустина.

Белоусов сравнительно поздно пришел на госслужбу. Сын советского экономиста Рэма Белоусова, он сделал академическую карьеру. В 2000 году он основал Центр макроэкономического анализа и прогнозирования. В 2005 году он прославился докладом, в котором фактически предсказал кризис 2008–2009 годов. Параллельно был экономическим консультантом у ряда глав правительства, например, Михаила Касьянова* и Евгения Примакова. Его брат до сих пор работает в ЦМАКП и высказывает там необычные идеи , например, о том, как заставить „молодых богатых“ — тех, кто заработал на войне — вкладывать деньги в экономику.

Назначение Белоусова для большинства стало неожиданным. Например, издание The Bell* назвало его „сенсацией“. И это действительно так: хотя гражданский чиновник далеко не в первый раз в российской истории оказывается в кресле министра обороны, Андрей Белоусов — очень необычная кандидатура.

„Все перешло в стадию войны на истощение. А война на истощение, на самом деле, означает, что кто может больше производить военных ресурсов, боеприпасов и так далее, [тот и выигрывает]. То есть это такая экономическая история“, — соглашается с ним Рубен Ениколопов, профессор Университета Помпеу Фабра (Барселона).

„Теперь военная операция у нас является частью экономической деятельности. То есть теперь война — это так же регулярно, как строение бюджета, как изменение ставки ЦБ, как биржевые сводки — все, навсегда“, — такой сигнал экономист Владислав Иноземцев* увидел в назначении Андрея Белоусова на пост министра обороны.

Андрея Белоусова чаще всего описывают как государственника или сторонника кейнсианства. Проще говоря, сторонника активного вмешательства государства в экономику — например, с помощью регулирования или инвестиций. Он был одним из сторонников того, чтобы государство больше вкладывало в экономику, а не создавало резервный фонд.

О тяге Белоусова ко всему советскому говорит даже история его кабинета, рассказывает телеграм-канал Faridaily. В 2013 году, когда Белоусов стал помощником президента по экономике, он въехал в бывший кабинет генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева на Старой площади. „На стене висела карта СССР, которой пользовался Брежнев. Мебель также оставалась в советской стилистике. Такой кабинет хорошо соответствовал взглядам Белоусова на экономику“, — пишет Faridaily.

„Надо было убрать Шойгу, чтобы командовать единолично и поставить кого-то, кто никогда не повернет армию против него, — объясняет он логику назначения. — А Мишустина он достал. Тот его выдавливал из правительства — и выдавил“.

„Он жесткий, большевик и никакой не либерал. И боюсь, не очень хороший экономист. Такой больше эксперт порассуждать, чем делать руками“, — говорит о Белоусове собеседник Би-би-си, знакомый с ним.

Когда тот возглавлял правительство, Белоусов работал его советником: „Его советы про макроэкономику или финансовую стабильность я не слушал. А с анализом и выводами по текущей ситуации в промышленности, в различных отраслях он мне был полезен“.

„Он вообще такой консервативный и государственник, но экономические взгляды у него левого толка — в советском понимании. У него советское видение. Это не значит, что он за плановую экономику, но он за контроль, за регулирование со стороны государства. Можно попечатывать деньги. Не надо такую жесткую монетарную политику проводить, надо больше регулировать“, — рассказал Би-би-си бывший премьер Михаил Касьянов.

Переход на пост министра — формальное понижение, но только не в воюющей России 2024 года: Белоусов возглавил ведомство, через которое проходят огромные финансовые потоки.

„Незачем долго рассуждать о необходимости того или иного действия: есть сроки, ответственные, дорожная карта — и побежали“, — описывает принципы работы Белоусова собеседник Би-би-си. „Абсолютно технократичный, никакого юмора в разговорах, начинает морщиться, когда несут чушь. И сам глупостей не говорит“, — говорит он.

„Редкий случай, когда научный теоретик стал хорошим практиком“, — рассказывает еще один собеседник Би-би-си, знающий Белоусова по работе в Администрации президента. По его словам, Белоусов всегда четко, понятно и разумно формулирует свои мысли и быстро решает вопросы.

The Bell пишет и о религиозности Белоусова: он „периодически служит“ в одном из храмов Владимирской области. Собеседник Би-би-си, знакомый с Белоусовым, добавляет, что тот интересуется современным искусством и часто бывает на выставке Cosmoscow: „Ходит с [бывшим председателем ВЭБа Сергеем] Горьковым обычно, берет экскурсовода, все внимательно осматривает. Видимо, что-то и покупает“.

Источник издания The Bell формулирует эту идею еще проще: Белоусов — это экономист, который верит, что Россия окружена кольцом врагов. А Иноземцев его называет „Патрушевым номер два от экономики“ — он имеет в виду бывшего секретаря Совбеза Николая Патрушева, известного своими очень консервативными взглядами. „Как человек, который способен решать задачи, стоящие сейчас перед путинской системой, он, в общем-то, я думаю, очень адекватен“, — оговаривается Иноземцев.

„Он действительно очень профессиональный человек в своей области. Экономический блок правительства — это очень профессиональные технократы. Но про Белоусова известно — наверное, про единственного человека во всем экономическом блоке — то, что его мировоззрение, условно говоря, совпадает с мировоззрением Путина по поводу того, что Россия противопоставляет себя западному миру, что она должна быть самостоятельна и так далее. Неслучайно были слухи, что он единственный человек во всем экономическом блоке, который поддержал в 2014 году аннексию Крыма“, — объясняет Ениколопов.

„Про него известно, что у него лояльность не личная Путину, а у него просто идеологическое совпадение. И это очень важно, потому что на самом деле это гораздо серьезнее, чем личная лояльность. Потому что во всех автократических режимах всегда приходится выбирать между лояльностью и компетентностью, а тут не приходится — он действительно по мировоззрению подходит“, — добавляет Ениколопов.

То, что Белоусов-государственник нравится Путину, уверен Касьянов. По его мнению, президент рассчитывает, что новый министр будет „очень энергично и четко контролировать происходящее в Минобороны, наведет порядок, в том числе в финансах и в различных хозяйственных делах, вопросах снабжения и вопросах выплат“.

„В общем, будет контролировать все и вся, главное — обеспечивать правильность оборонного заказа, который будет формироваться под его руководством“, — считает бывший премьер. Касьянов считает, что назначения говорят о том, что военно-промышленный комплекс становится локомотивом всей экономики России, а правильность взаимодействия внутри системы обеспечат два человека — Белоусов и новый первый вице-премьер Денис Мантуров: „Поэтому вывод такой я делаю, что Путин все-таки готовится продолжать войну на истощение“.

Экономист на посту министра обороны

„[Назначение Белоусова] — это такое официальное признание, что основным двигателем российской экономики в настоящий момент является именно оборонный комплекс. То есть мы все понимаем, что тот экономический рост, который наблюдается сейчас в России, это, прежде всего, за счет госрасходов. И львиная часть госрасходов связана с оборонно-промышленным комплексом“, — считает Ениколопов.

За военную составляющую отвечает не Министерство обороны, а Генштаб, руководство которого не поменялось. А вот Минобороны во главе с Белоусовым, по словам Ениколопова, будет как раз отвечать за развитие военно-промышленного комплекса и за „наведение мостов“ между ним и экономикой в целом.