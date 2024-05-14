Россия открыла Харьковский фронт. Почему это произошло и что будет дальше

Некоторые эксперты и военные указывают на то, что первый рубеж обороны, включающий полосу обеспечения с минно-взрывными заграждениями, противотанковыми рвами и бетонными „зубами дракона“, должным образом не подготовили и не прикрыли артиллерией.

Почему так произошло?

Однако когда 10 мая новое харьковское наступление все же началось, украинские бойцы были вынуждены сразу же отступить на несколько километров вглубь своей территории, позволив России оккупировать пограничные села.

„У нас уже есть опыт боевых действий в Харьковской области, нам удалось просчитать [намерения] противника и освободить значительную часть Харьковщины. Именно тогда произошел масштабный обвал российского фронта. Если россияне двинутся туда снова, Харьков станет для них роковым городом“, — говорил генерал.

В конце марта главком Сырский в интервью государственному агентству „Укринформ“ напоминал, что у ВСУ имеется успешный опыт освобождения Харьковщины — с осени 2022 года.

О том, что Россия планирует открыть новый фронт в Харьковской области, западные СМИ начали писать еще в конце зимы. Украинские власти долгое время это отрицали и говорили, что харьковское направление максимально защищено.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский называет ситуацию обострившейся, а украинские военные, непосредственно участвующие в боях на Харьковском направлении, говорят о проблемах с фортификациями и командованием.

Вооруженные силы Украины пытаются сдержать противника и не допустить потери высот возле села Липцы, а также захвата Волчанска и его окрестностей.

За четыре дня наступления российская армия смогла захватить около десятка небольших деревень у государственной границы. Она продвинулась примерно на 5-6 км в глубину украинской территории и на 30 км в ширину.

Первое — вдоль Травянского водохранилища в направлении поселка Липцы в 16 км севернее Харькова. Второе — вдоль реки Северский Донец возле города Волчанск в 45 км северо-восточнее областного центра.

Российская армия начала наступление по двум направлениям вдоль больших водных преград.

По его данным, для этого в распоряжение ОТГВ уже выделили несколько свежих бригад ВСУ. О вводе резервов говорит и генштаб. А некоторые подразделения, например, 3-я штурмовая бригада ВСУ, уже публично сообщили о передислокации на Харьковщину.

Военный эксперт и историк Михаил Жирохов уверен, что новый командующий Михаил Драпатый изменит подход к обороне на этом участке.

Это позволило российским войскам довольно быстро и без препятствий продвинуться вглубь украинской территории на несколько километров и оккупировать приграничные села.

Украинский аналитик из группы „Информационное сопротивление“ Константин Машовец на своей странице в фейсбуке выразил мнение, что предыдущий командующий ОТГВ „Харьков“ был снят с должности именно потому, что не организовал должным образом огневое прикрытие полосы обеспечения на переднем крае обороны.

„Просто так командующих не меняют. Значит, обнаружены недостатки“, — отмечает израильский военный эксперт Давид Гендельман в разговоре с Украинской службой Би-би-си.

В прошлом году он командовал оперативной группировкой „Каховка“ на правобережье Херсона, а затем пошел на повышение в Генштаб.

Новым руководителем оперативно-тактической группировки войск „Харьков“ вместо Юрия Галушкина стал генерал Михаил Драпатый. Источники Би-би-си в ВСУ подтвердили эту информацию.

На то, что оборона Харьковщины пошла не по плану, может указывать внезапная смена командующего на этом направлении.

„Россияне просто зашли пешком“. Как армии РФ удалось захватить села около Волчанска в Харьковской области и что там происходит 13 мая 2024

Он объясняет, что из-за постоянных обстрелов передний край обороны в Харьковской области невозможно было оборудовать, используя инженерную технику и железобетонные конструкции. Поэтому претензии некоторых военных к отсутствию углубленных бетонных укреплений у госграницы генерал называет абсурдными.

Бывший начальник инженерных войск, а теперь глава Государственной спецслужбы транспорта генерал Александр Яковец говорит, что наиболее подготовленный оборонный рубеж на Харьковщине возвели на третьей линии, то есть в 17-35 км от госграницы.

Речь именно о том рубеже, который строился в 1,5-6 км от границы и который должен был существенно замедлить движение противника.

„Однако еще больше оперативных резервов перебрасывать на это направление может быть рискованно“, — говорит Жирохов.

Битва резервов

Давид Гендельман считает, что одна из задач российской армии — оттянуть украинские резервы по другим направлениям.

„В дальнейшем самым важным будет вопрос соотношения сил и самое главное — темпов. А именно — какими темпами каждая из сторон будет вводить резервы“, — говорит израильский специалист.

Пока свое наступление на Харьковщине российская армия ведет незначительными силами численностью в несколько батальонов. К примеру, на штурм Волчанска, по данным Генштаба ВСУ, Россия отправила пять батальонов (ориентировочно 2,5-3 тысячи бойцов).

В общей сложности российская группировка войск на этом участке насчитывает около 30-35 тысяч солдат.

„План россиян только начал выполняться, мы еще не увидели основные силы и средства, которые они собрали“, — говорит Михаил Жирохов.

Он прогнозирует, что второй эшелон войск Россия может ввести в бой 16 мая, а третий — ориентировочно 20 мая.

По его мнению, именно к этому времени российская армия планирует по максимуму реализовать свой тактический замысел на Харьковском направлении.

Но в чем именно заключается этот тактический замысел — мнения экспертов существенно разнятся.

Каковы цели Кремля?

Западные СМИ, например New York Times, не исключают, что цель российской армии — максимально приблизиться к Харькову, начать его обстрелы из артиллерии или устроить осаду. Это якобы может подтолкнуть руководство Украины к переговорам с Путиным.

Однако, отмечает BBC, большинство военных аналитиков отмечают, что группировка российских войск слишком мала для масштабной операции по штурму или окружению города-миллионника.

По версии Давида Гендельмана, основная задача россиян сейчас — создать сплошную „буферную зону“ на границе с Украиной.

Об этих планах еще в начале года заявил президент России Владимир Путин.