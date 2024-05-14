В Москве задержан начальник управления кадров Минобороны РФ

Что именно вменяется военному, неизвестно. Собеседник агентства рассказал лишь, что расследованием уголовного дела занимается Главное военно-следственное управление СК и следствие уже обратилось в суд для избрания меры пресечения генералу. Дома и на рабочем месте у Кузнецова прошли обыски.

„База“ обратила внимание, что 13 мая в 235-м гарнизонном военном суде в Москве прошло заседание о мере пресечения в отношении полного тезки главы управления кадров Минобороны Юрия Васильевича Кузнецова. Результаты заседания неизвестны.

Ранее о задержании Юрия Кузнецова сообщали провластные телеграм-каналы. В частности, канал „Рыбарь“ писал, что внимание следствия привлекла предыдущая работа генерала „на посту главы службы защиты гостайны“.

Юрий Кузнецов занимает должность начальника Главного управления кадров Минобороны РФ с мая 2023 года. До этого он с мая 2010 года был начальником 8-го управления Генштаба Вооруженных сил РФ. Это управление занимается вопросами службы защиты государственной тайны в рамках Минобороны.

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