Правда ли, что пасынок украинского миллиардера Пинчука выплатил крупный долг Эрнеста Хемингуэя перед казино?

Видео с логотипом The European Times представляет собой слайд-шоу с текстовыми субтитрами. В них говорится: „Пасынок украинского миллиардера Виктора Пинчука погасил долг Эрнеста Хемингуэя перед испанским казино в размере 8 млн евро. Долг писателя перед Casino de Madrid был самым старым в истории казино в Испании. В 1959 году Эрнест Хемингуэй проиграл за покерным столом этого казино сумму, эквивалентную нынешним 8 млн евро. Через год писатель покончил жизнь самоубийством, а долг так и остался невыплаченным. В эти выходные Роман Пинчук, пасынок украинского миллиардера и филантропа Виктора Пинчука, выплатил игорному заведению всю сумму долга. Источник из числа сотрудников казино сообщает, что в тот вечер Пинчук оставил персоналу чаевые на сумму около 700 тысяч евро, то есть в общем потратил почти 9 млн. Эрнест Хемингуэй с юных лет был приверженцем азартных игр и тратил крупные суммы в казино и на лошадиных скачках. По мнению некоторых историков, огромные игорные долги стали истинной причиной самоубийства писателя“.

Виктор Пинчук — один из богатейших людей Украины, в 2024 году журнал Forbes оценивал его состояние в 2 млрд долларов. Среди основных активов бизнесмена — трубопрокатные производства и несколько крупных телеканалов. В 2002 году Пинчук женился на Елене Франчук, дочери второго президента Украины Леонида Кучмы, и стал отчимом родившегося в 1991 году Романа Франчука, сына Елены от первого брака. По данным журналистов пасынок миллиардера взял его фамилию и (по состоянию на начало этого года) живёт в США.

1 мая в российских Telegram-каналах начало распространяться видео с логотипом издания The European Times, в котором утверждается, что пасынок украинского олигарха Виктора Пинчука Роман якобы заплатил 8 млн евро расположенному в испанской столице Casino de Madrid. Деньги покрыли существовавший с 1959 года долг писателя Эрнеста Хемингуэя, также Пинчук-младший оставил персоналу чаевые в размере 700 тысяч евро. Об этом щедром поступке написали, например, „ Аргументы и факты “, EADaily , „ Мрія “ и порталы , посвящённые азартным играм. Ролик, якобы созданный The European Times, размещали на своих страницах пользователи „ Дзена “, Facebook , X и Instagram . Разошлась новость и по Telegram. Канал Gura Anton (108 000 просмотров на момент написания этого разбора) прокомментировал её так: „Украинцы воюют, чтобы Пинчук и его сын спокойно по 8 млн евро отдавали не пойми кому“. Авторы канала „ Кот Костян “ (96 000) добавили: „Пока одни хохлы бегают и попрошайничают по всему миру, другие хохлы развлекаются и по пьяни закрывают долги покойников. Идеальная история хохлизма“.

Заставки в начале и конце клипа о Пинчуке совпадают с теми, которые The European Times обычно использует в своих видеосюжетах. Тем не менее стиль подачи информации существенно отличается. В подлинных роликах издания (они опубликованы, например, на его YouTube-канале) используется закадровый голос, который зачитывает текст новости, а в видео о Пинчуке информация подаётся исключительно в виде субтитров, наложенных на фото и видео из открытых источников.

На сайте The European Times, в его официальных аккаунтах в YouTube, Instagram, Facebook, X и других соцсетях нет новости о пасынке Пинчука и испанском казино. Кроме того, на момент написания этого разбора ни одно сколько-нибудь крупное и авторитетное испанское СМИ не публиковало статей о том, что пасынок украинского миллиардера уплатил долг Хемингуэя.

Писатель действительно посещал Испанию в 1959 году. „Проверено“ изучило отрывки трёх биографических книг о Хемингуэе, где в подробностях описано лето 1959 года, проведённое им в Испании. Авторы биографий (Карлос Бэйкер, Джеффри Мейерс, Мэри Диарборн) упоминают мельчайшие детали — например, какой гонорар Хемингуэй получил за напечатанный в журнале рассказ о тореадорах и в каком номере отеля останавливался во время визитов в Мадрид. Однако ни в одной из книг не упоминается, что Хемингуэй якобы проиграл в Casino de Madrid огромную сумму.

Кроме того, в видео ошибочно утверждается, что Хемингуэй покончил с собой в 1960 году, через год после предполагаемого проигрыша в казино, и что именно покерные долги якобы стали причиной его самоубийства. Но на самом деле писатель прожил до середины 1961 года и, как считает большинство авторитетных историков, биографов и психиатров, застрелился из-за прогрессирующих ментальных заболеваний, включавших биполярное расстройство, алкогольную зависимость и вероятное пограничное расстройство личности.

„Проверено“ также не удалось найти никакой информации о „самом старом долге в истории азартных игр в Испании“, который Хемингуэй якобы так и не выплатил мадридскому казино. В 2023 году испанский журнал The Objective опубликовал статью о финансовых трудностях Casino de Madrid, которому грозил штраф в 230 тысяч евро. По мнению экспертов, которых цитирует автор статьи, штраф на такую сумму будет иметь серьёзные последствия для финансового положения организации, бюджет которой составляет 3,4 млн евро. Вероятно, если бы Роман Пинчук действительно заплатил казино 8 млн евро, информация об этом появилась бы в испанских СМИ.

По данным сервиса TGStat, самая ранняя публикация поддельного видео о Пинчуке появилась в Telegram-канале „Шейх Тамир“ 1 мая в 18:10 по московскому времени и набрала 291 000 просмотров. Этот канал уже много раз фигурировал в разборах „Проверено“ как первоисточник фейковых новостей. Подобные видео, имитирующие ролики DW, Al Jazeera, Euronews, BBC, Reuters, Fox News и других западных СМИ, регулярно появляются в прокремлёвских Telegram-каналах.

Таким образом, разошедшееся в Telegram видео о пасынке Виктора Пинчука — подделка. Утверждения о долге Хемингуэя мадридскому казино, который Роман Пинчук якобы выплатил спустя 65 лет, не подтверждаются никакой информацией в авторитетных источниках.

Итог: Фейк