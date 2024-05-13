„Логика милитаризации“. Что на Западе и в Украине пишут о назначении Андрея Белоусова министром обороны

„Его назначение отвечает логике все большей милитаризации российской экономики, чтобы противостоять не только вызовам войны в Украине, но и длительной конфронтации с Западом. На данный момент Москва преуспела в этом переходе, отчасти благодаря поддержке Китая и очень ранней адаптации своих промышленных инструментов“, — пишет французская Le Monde .

Большинство изданий сходится во мнении, что назначение экономиста на должность министра обороны говорит о стремлении Москвы жестче контролировать гигантский рост военных расходов для финансирования войны и обуздать коррупцию в Минобороны.

Неясно, насколько широкие полномочия по ведению войны сохранятся за Шойгу на его новом посту главы Совета безопасности, рассуждает NYT. Газета приводит комментарий Александра Баунова (внесен в реестр „иноагентов“) из Берлинского центра Карнеги: по его мнению, в Совбезе Шойгу будет „без реальных командирских полномочий и без ящика с деньгами“.

Летом 2023 года глава ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин устроил мятеж, „чтобы попытаться сместить Шойгу, но Путин, который, по словам аналитиков, ценит лояльность, оставил Шойгу на посту“, — отмечает издание. Еще одним признаком грядущих перемен был недавний арест заместителя Шойгу Тимура Иванова, которого обвиняют в получении взятки в 1,185 млрд рублей.

Газета напоминает, что потенциальная отставка Шойгу обсуждалась с первых дней полномасштабной войны, когда оказалось, что российские войска не готовы к сопротивлению Украины.

„Перестановки в кабинете министров стали редким событием для Путина, который, как правило, избегает поспешных изменений, и они могут ознаменовать поворотный момент в более чем двухлетней войне России на Украине“, — пишет New York Times .

Британская Times пошла еще дальше и нашла конкретную область, в которую, как ожидается, Белоусов принесет инновации. Это российское производство дронов. Газета приводит слова эксперта по вооружениям Сэмюэла Бендетта о том, что Белоусов давно является „большим сторонником разработки отечественных беспилотников и БПЛА, а также поддержки отечественных высокотехнологичных исследований и разработок“.

„Экономист, доктор экономических наук, математик: новый российский министр, сменивший Сергея Шойгу, не имеет военного образования, но [его назначение] является частью стремления к инновациям, которого желает Владимир Путин, — пишет издание. — В последние месяцы российский президент поощрял оборонную промышленность страны использовать инновации и увеличивать объемы производства, чтобы продолжать наступление на Украину, которое требует больших затрат в плане техники и людей. С этой точки зрения Андрей Белоусов представляет собой почти идеальную кандидатуру в глазах хозяина Кремля“.

Washington Post соглашается , что экономист Белоусов будет переводить экономику на военные рельсы. И добавляет, что перестановка была оформлена очень аккуратно. „Назначение, о котором было объявлено в воскресенье после четырехдневных праздничных выходных в России, было тщательно выверено по тону, чтобы не предполагать сейсмических изменений на фоне затянувшейся войны в Украине и не сигнализировать о том, что назначение Шойгу — это понижение в должности“, — также замечает издание.

Белоусов, отмечает издание, всегда был известен как сторонник большей национализации экономики, в чем его поддерживает Владимир Путин. „Он также стоит за несколькими повышениями налогов. Хорошо знакомый с ним иностранный бизнесмен подчеркивает, что Андрей Белоусов имеет, прежде всего, в правительстве, репутацию честного и серьезного человека, который понимает потребности частного сектора“, — сказано в статье.

Несколько источников издания в российских компаниях, производящих беспилотники, заявили, что отрасль приветствует отставку Шойгу. „Шойгу... похоже, был недоволен [широким использованием] новой беспилотной техники, хотя это было именно то, что нужно армии. Похоже, он не уделял этому направлению слишком много внимания, хотя его важность была очевидна для всех“, — сказал один из источников изданию.

„Мы все настаивали на том, что нужно ускорить процесс принятия решений в этой области, потому что украинцы уже имеют в этом преимущество. И Белоусов правильно понимает этот процесс — он знает, что это война беспилотников и технологий радиоэлектронной борьбы. Поэтому я думаю, что очень скоро нам удастся наверстать упущенное, и ситуация изменится“, — цитирует источник газета.

Немецкая правоцентристская газета Die Welt подчеркивает значение снятия Шойгу с должности, напоминая о тесных дружеских отношениях теперь уже бывшего министра и Путина. Издание отмечает, что Путин и Шойгу часто проводили вместе свободное время и отпуска, причем демонстративно, под камеры.

„Путин держался за своего министра обороны, несмотря на все поражения и неудачи, особенно в начале войны в начале 2022 года. После первых крупных украинских успехов на поле боя неоднократно появлялись предположения о его замене, но Путин известен верностью своим друзьям“, — пишет газета. Назначение Шойгу в Совбез — „решение, позволяющее сохранить лицо давнему соратнику“, интерпретирует случившееся издание.

Популярный немецкий таблоид Bild отмечает, что Путин „хорошо знает Белоусова: он был его главным экономическим советником до 2020 года, а затем стал заместителем премьер-министра. А теперь — министр обороны“. По мнению Bild, „спорным“ является то, что „Белоусов не имеет военного образования и полностью сосредоточен на экономике“.