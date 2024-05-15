За рубежом
15.05.2024, 08:07

„Советские танки Т-34 тоже могут оказаться на фронте“. Российская танковая армия тает, чем это грозит военным планам РФ?

 
Почему российские „Арматы“ еще не на фронте?

  • Танки Т-34 времен Второй мировой войны российской армии стоят на 2544-й танковой базе резерва в Козульке.

  • У „Арматы“ проблемы с трансмиссией, обслуживанием, двигателем, точностью огня и системами управления огнем.

Потери российских танков составляют не менее 3000 единиц.
Потери российских танков составляют не менее 3000 единиц.
ФОТО: @Rebel44CZ | X

„Оружие времен Второй мировой войны в большинстве случаев легко привести в рабочее состояние. Поэтому появление танков Т-34 на фронте весьма вероятно. Что окажется на фронте у россиян — парадный танк „Армата“ или дряхлый Т-34?

Потери российской армии с 24 февраля 2022 года составили 3000 танков. Об этом сообщил Якуб Яновский, который подсчитывает потери российских и украинских вооруженных сил на основе фото- и видеодоказательств. „Какое крупное поражение для самопровозглашенной военной сверхдержавы“, — написал исследователь OSINT. Общее количество визуально зафиксированных потерь российских танков в середине недели достигло 3000 единиц. Согласно блогу Яновского Oryx, потери российских танков разбиты по типам следующим образом:

В список Oryx вошли уничтоженные (2001), поврежденные (156), брошенные (329) и машины, захваченные в виде трофеев (514). Общие потери техники российской армии уже превысили 15 тысяч единиц, согласно записи в блоге Oryx. Следует учитывать, что реальные потери еще выше, ведь расчет Oryx основан на дошедших до них видео и фотографиях. Число 3000 важно еще и потому, что примерно столько танков активно использовалось в российской армии непосредственно перед началом войны в Украине.

RusDelfi
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