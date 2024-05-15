„Советские танки Т-34 тоже могут оказаться на фронте“. Российская танковая армия тает, чем это грозит военным планам РФ?
Танки Т-34 времен Второй мировой войны российской армии стоят на 2544-й танковой базе резерва в Козульке.
У „Арматы“ проблемы с трансмиссией, обслуживанием, двигателем, точностью огня и системами управления огнем.
„Оружие времен Второй мировой войны в большинстве случаев легко привести в рабочее состояние. Поэтому появление танков Т-34 на фронте весьма вероятно. Что окажется на фронте у россиян — парадный танк „Армата“ или дряхлый Т-34?
Потери российской армии с 24 февраля 2022 года составили 3000 танков. Об этом сообщил Якуб Яновский, который подсчитывает потери российских и украинских вооруженных сил на основе фото- и видеодоказательств. „Какое крупное поражение для самопровозглашенной военной сверхдержавы“, — написал исследователь OSINT. Общее количество визуально зафиксированных потерь российских танков в середине недели достигло 3000 единиц. Согласно блогу Яновского Oryx, потери российских танков разбиты по типам следующим образом: