„Советские танки Т-34 тоже могут оказаться на фронте“. Российская танковая армия тает, чем это грозит военным планам РФ?

Потери российской армии с 24 февраля 2022 года составили 3000 танков. Об этом сообщил Якуб Яновский, который подсчитывает потери российских и украинских вооруженных сил на основе фото- и видеодоказательств. „Какое крупное поражение для самопровозглашенной военной сверхдержавы“, — написал исследователь OSINT. Общее количество визуально зафиксированных потерь российских танков в середине недели достигло 3000 единиц. Согласно блогу Яновского Oryx, потери российских танков разбиты по типам следующим образом:

В список Oryx вошли уничтоженные (2001), поврежденные (156), брошенные (329) и машины, захваченные в виде трофеев (514). Общие потери техники российской армии уже превысили 15 тысяч единиц, согласно записи в блоге Oryx. Следует учитывать, что реальные потери еще выше, ведь расчет Oryx основан на дошедших до них видео и фотографиях. Число 3000 важно еще и потому, что примерно столько танков активно использовалось в российской армии непосредственно перед началом войны в Украине.